"Beten mit den Füßen": Pilgersaison in Bayern eröffnet

Ganz egal wie lang der Weg für Wanderer oder Pilger ist – für Pfarrer Michael Thein steht schon vor dem Loslaufen fest: "Beim Wandern geht es um das Körperliche, beim Pilgern kommt das Seelische hinzu." Laut Thein geht es demnach um ein "spirituelles Erlebnis", Pilgern sei schließlich eine Grundform davon.

An 19 verschiedenen Orten hat die Evangelisch-Lutherische Kirche Bayern am Ostermontag die diesjährige Pilgersaison eröffnet. Dass der Auftakt in Marktschorgast im Landkreis Kulmbach mit acht Kilometern verhältnismäßig kurz ausfällt, hat organisatorische Gründe, erklärt Thein. Die Strecke musste so gewählt werden, dass die Pilger mit der Bahn zurück zum Ausgangspunkt kommen. Und dann ist da ja auch noch ein Gottesdienst, der erst um 11 Uhr zu Ende gegangen ist. Bei dem legte Pfarrer Thein quasi die spirituelle Basis für den späteren Pilgerweg.

Pilgern: Wandern mit geistlichem Impuls

Ausgerüstet mit Wanderstöcken und Rucksäcken stehen die Pilger im Halbkreis vor der Dreifaltigkeitskirche und lauschen den Einleitungsworten von Pfarrer Michael Thein. "Wir wollen heute Nachmittag symbolisch mit den Emmaus-Jüngern auf dem Weg sein", nimmt Thein Bezug zu seiner zuvor gehaltenen Predigt.

Die Emmaus-Geschichte aus dem Neuen Testament ist die Grundlage für den heutigen Pilgerweg. Sie erzählt von zwei Männern, die nach der Kreuzigung Jesu verzweifelt sind und sich seinen Tod nicht erklären können. Pfarrer Michael Thein will die Geschichte als Vorlage nehmen und die Menschen dazu animieren, sich über Probleme aus der heutigen Zeit auszutauschen. Nachrichten wie die vom Tod des Mädchens in Wunsiedel seien Dinge, die Menschen beschäftige, so Thein. "Die werden wir zwar im Miteinanderreden nicht lösen, aber manchen wird vielleicht das Herz ein bisschen leichter, wenn man sich austauscht."

Kirche will jüngere Menschen erreichen

"Bei Pilgertouren kommt man mit Menschen in Kontakt, die man mit anderen Gemeindeveranstaltungen nicht erreicht", erklärt Thein. Wenngleich Pilgern "kein Allheilmittel" sei, um die Überalterung in er Kirche aufzuheben, erreiche man durch solche Veranstaltungen ein jüngeres Publikum, sagt der Pfarrer aus Bayreuth. Seit 20 Jahren organisiert er die Pilgerwanderungen auf einem der beiden sogenannten Jakobuswege in Oberfranken. So heißen die Routen, die alle zu dem bekannten Jakobsweg führen, der knapp 800 Kilometer langen Strecke ins spanische Santiago de Compostela.

"Manche bezeichnen Pilgern als beten mit den Füßen. Ich erkläre es gerne so, dass beim Pilgern alle Dimensionen unseres menschlichen Lebens zum Tragen kommen. Beim Pilgern wird man aufmerksam auf sich selber, auf die Menschen um einen herum, auf die Natur und auf Gott", sagt Pfarrer Thein.

In diesem Jahr lädt er noch weitere sechs Mal zum Pilgern nach Oberfranken ein. Nächster Termin für die kostenlose Tour ist der 6. Mai. Dann geht es von Marktschorgast eine 22 Kilometer lange Strecke nach Weißenstadt im Landkreis Wunsiedel. Eine Übersicht über alle Etappen in Oberfranken gibt es auf der Website Jakobus-Oberfranken.