Beten in der Werkstatt: die Notkirche von Mühlhausen

Otto Pröls kommt mit dem Rad und schließt auf. Der 78-jährige Mühlhausener kennt die Notkirche des Ortes wie kein zweiter – das Haus gehörte seinem Vater. Ein unscheinbarer Bau: gelb gestrichen, kein Glockenturm, kein Hinweisschild, kein Kreuz über der Tür – die Mühlhausener Notkirche sieht aus wie ein ganz normales Wohnhaus. Wer sie nicht kennt, läuft einfach vorbei.

Von außen Wohnhaus – innen Kirchenraum

Doch ein Schritt über die Türschwelle ändert alles: Der Besucher steht plötzlich mitten in einer katholischen Kirche: Altar, Orgel, Kirchenbänke, Kreuzweg, Heiligenfiguren – alles ist da. Ursprünglich hatte Otto Pröls Vater Karl den langgestreckten Raum für sich als Spengler-Werkstatt geplant. Doch dann kamen nach dem Krieg 500 Heimatvertriebene in den 1.500 Seelen-Ort Mühlhausen. Sie flohen aus dem Böhmerwald, dem Sudetenland und Schlesien.

Katholische Heimatvertriebene kamen in evangelische Dörfer

Sie seien auf Orte aufgeteilt worden, berichtet Otto Prösl, und kurioserweise kamen die vielen katholischen Flüchtenden oft dorthin, wo mehrheitlich evangelische Christen zu Hause waren. So auch in Mühlhausen Dort gab es nach dem Krieg nur eine Handvoll Katholiken. Karl Pröls wollte den zugezogenen Gläubigen helfen. Der Spenglermeister stellte seine halbfertige Werkstatt für Gottesdienste zur Verfügung. Zwar gibt es im Ort eine stattliche evangelische Kirche – aber die Ökumene war damals lange nicht so weit wie heute.

Rauher Boden, alte Fenster

1947 wurde die Kirche geweiht und seitdem ist sie unverändert ein Gotteshaus geblieben. Noch heute spürt man den Werkstatt-Charakter und die Notzeiten des Krieges: Der klobige Holzboden ist rauh und uneben, die Fenster robust, manche aus Glasbausteinen. Die Fliesen an der Wand – farbig zusammengewürfelte Reste; die niedrige Decke ruht auf dicken Metall-Streben.

Gespendetes Inventar – vom Altar bis zum Kreuzweg

Das gesamte Inventar der Kirche besteht aus Spenden: Der Kreuzweg mit 14 großen Bildern kam vom nahen Kloster Schwarzenberg. Eine Nachbargemeinde hatte einen Altar übrig. Weil die Decke in Mühlhausen viel zu niedrig war, musste die Spende halbiert werden – in der Notkirche hatte nur der obere Altarteil Platz.

Der Heilige Josef kam aus dem Internet – Gottesdienst mit Erzbischof

Zum 70-jährigen Bestehen im Jahr 2017 bekam die Notkirche erstmals einen Kirchenpatron: Josef, der Arbeiter – der Heilige Josef, dargestellt als Zimmermann mit Säge in der Hand. Der spanische Padre Gabriel Ramos-Valiente, der seelsorgerisch für die Notkirche zuständig ist, ersteigerte den Heiligen auf eBay. Kurz darauf fand er auf eBay noch eine Maria. Zur 70-Jahr-Feier kam sogar der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick zum Gottesdienst.

Einzigartige Notkirche im Originalzustand

Robert Schäfer betreut als Messner in Hirschaid (Lkr. Bamberg) selbst eine Notkirche. Der Kunsthistoriker interessiert sich für die Geschichte dieser besonderen Gotteshäuser und spürt ihnen in ganz Deutschland nach. Die Kirche in Mühlhausen ist für ihn einzigartig – denn sie zählt zu den ältesten Notkirchen, die es überhaupt noch gibt es in Bayern.

"Sie ist sehr kurz nach dem Krieg 1947 schon geweiht worden. Das ist sehr früh." Robert Schäfer, Kunsthistoriker

Mittlerweile gebe es nur noch eine Handvoll Kirchen dieser Art in Deutschland, die so authentisch und so im Originalzustand erhalten sind wie die Mühlhausener Kirche.

Lebendige Gemeinde in der Notkirche

Seit fünf Jahren steht die Kirche unter Denkmalschutz. Ein Museum ist sie deshalb nicht – im Gegenteil: Alle zwei Wochen trifft sich eine lebendige katholische Gemeinde in der ehemaligen Werkstatt zum Singen und Beten. Die Kirche ist gut besucht. Otto Pröls spielt die Orgel, seine Enkel wurden in der Notkirche getauft. Eine Kirche wie im Wohnzimmer sei das, sagen die Gemeindemitglieder - und mit einer ganz besonderen Stimmung, ergänzt Otto Pröls.