Besuchsverbot: Klinikum Nürnberg ruft "Pandemie-Alarmfall" aus

Angesichts stark steigender Infektionszahlen und der steigenden Zahl von Patientinnen und Patienten mit Covid-19 ruft das Klinikum Nürnberg erneut den sogenannten Pandemie-Alarmfall aus.

Besuchsstopp am Klinikum Nürnberg und im Nürnberger Land

Damit verbunden ist ein Besuchsstopp, der ab Samstag, 27.November, im Klinikum Nürnberg und in den Krankenhäusern Nürnberger Land gilt, teilt das Klinikum mit. "Wir hätten uns alle gewünscht, dass uns eine vierte Welle mit dieser Wucht erspart geblieben wäre, zumal viele unserer Beschäftigten mittlerweile am Limit sind", sagte Prof. Dr. Achim Jockwig, Vorstandsvorsitzender des Klinikums Nürnberg. "Doch leider sind wir nun erneut an dem Punkt, an dem wir den Pandemie-Alarmfall ausrufen müssen."

"Pandemie-Alarmfall" im Raum Nürnberg

Die Ausrufung des Alarmfalls ermögliche es dem Krisenstab und den operativen Einsatzleitungen im Klinikum Nürnberg und in den Krankenhäusern Nürnberger Land, tagesaktuell auf die Lage reagieren zu können, erklärte Jockwig. Ganz konkret ermögliche es der Pandemie-Alarmfall, die Beschäftigten der Kliniken in Bereichen mit erhöhtem Bedarf einzusetzen.