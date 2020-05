Besuchsverbot am Bayreuther Klinikum in der Kritik

An den beiden kommunalen Krankenhäusern in Bayreuth, dem Klinikum und dem Krankenhaus Hohe Warte, gilt weiter ein Besuchsverbot. In den sozialen Medien wird das teils heftig kritisiert. Das bayerische Gesundheitsministerium erklärt auf Nachfrage des BR, dass ein solches Verbot trotz der durch den Freistaat gelockerten Infektionsschutzmaßnahmen möglich sei. Die Klinikleitung will ihre Entscheidung dennoch überdenken.

Klinikleitung hebt Besuchsverbot auf und führt es wieder ein

Nachdem das Besuchsverbot Anfang Mai zunächst wieder aufgehoben wurde, hatte es die Klinikum Bayreuth GmbH, die die beiden Bayreuther Krankenhäuser verwaltet, nur zehn Tage später wieder eingeführt. Zur Begründung nannte ein Klinik-Sprecher Verstöße gegen Infektionsschutzmaßnahmen durch einzelne Besucher. Das Gesundheitsamt habe die Rücknahme der Lockerungen daraufhin empfohlen, hieß es weiter. Eigenen Angaben zufolge verfügen die beiden Bayreuther Krankenhäuser über rund 1.100 Betten.

Kritiker: Klinikum Bayreuth nimmt Patienten und Besucher in Sippenhaft

Kritiker der Entscheidung sprechen von Managementfehlern und davon, dass Besucher und Patienten für die Verfehlungen einiger weniger in Sippenhaft genommen würden. Verstöße hätten schließlich auch mit individuellen Hausverboten geahndet werden können.

"Schade für diejenigen, die sich an Regeln halten und jetzt auch noch dafür bestraft werden." Kommentar auf Facebook

Aus dem Klinikum heißt es dazu, man habe sich als Krankenhaus der höchsten Versorgungsstufe aber dazu entschlossen, die Besucherregelung "restriktiv zu handhaben", und damit für alle einzuschränken. Die Kritiker verweisen weiter auf das geringe Infektionsgeschehen in der Region. So meldet das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zwei neue Fälle von Corona-Infektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage. Ab 35 Infektionen in einer Woche sind die Kommunen verpflichtet zu handeln.

"Management sollte an Lösungen arbeiten und Verbote meiden." Kommentar auf Facebook

Ausnahmegenehmigungen nur für Besucher schwerstkranker Patienten

Klinikum und Gesundheitsamt Bayreuth erklären die Maßnahme damit, dass der Schutz der Patienten vor dem Coronavirus Vorrang vor dem Besuchsrecht habe. Für den Besuch von schwerstkranken Patienten könnten zudem Ausnahmegenehmigungen beantragt werden. Dass darunter Patienten der Palliativstation verstanden werden, nicht aber schwer demente Menschen, zeigt ein Schriftverkehr zwischen Angehörigen, Klinikum und Gesundheitsamt, der dem BR vorliegt.

"Warum kein Hausverbot für die, die sich nicht an Regeln halten und der Rest, der sich benehmen kann, darf seine Lieben besuchen? (...) Das hätte man sicher auch besser lösen können." Kommentar auf Facebook

Gesundheitsministerium: Infektionsschutz und Patientenbedürfnisse bereits abgewägt

Das bayerische Gesundheitsministerium verweist darauf, dass die am 08.05.20 mit der vierten Infektionsschutzverordnung der Staatsregierung aufgehobenen Besuchsverbote an Krankenhäusern bereits eine Abwägung von Gefahren und Rechten beinhalten.

"Die Erleichterungen sind das Ergebnis einer eingehenden Abwägung zwischen den Erfordernissen des Infektionsschutzes unter Berücksichtigung der Entwicklung des Infektionsgeschehens in Bayern insgesamt und dem dringenden Bedürfnis von Patienten, Bewohnern und Angehörigen nach sozialem Austausch mit ihren Liebsten." eine Sprecherin des bayerischen Gesundheitsministeriums auf Nachfrage des BR

Die Kliniken könnten aber selbst entscheiden, wann Besuche möglich sind und wann nicht. Zutrittsverbote seien mit dem Hausrecht juristisch gedeckt. Das Gesundheitsamt könne zudem Anordnungen erlassen, die über die Verordnungen des Freistaats hinausgingen. Patienten und Besuchern bliebe nichts anderes übrig, als sich an Beschwerdemanagement und Klinikleitung zu wenden.

"Was können die dafür, die sich dran hielten? Aber es ist ja einfacher kollektiv alle zu bestrafen, die anderen könnten sich ja wehren." Kommentar auf Facebook

Leitung des Bayreuther Klinikums berät über Aufhebung des Besuchsverbots

Wie das Gesundheitsamt Bayreuth mitteilt, sei das Besuchsverbot für die beiden Bayreuther Krankenhäuser zunächst bis 01.06.20 geplant. Wie es danach weiter geht, will die Krankenhausleitung am Donnerstag (28.05.20) entscheiden, heißt auf Nachfrage aus dem Klinikum Bayreuth. In den vergangenen Tagen habe sich die Situation hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus in der Region schließlich entspannt.