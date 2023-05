Besucherzahlen: FriedhofsCafé Schweinfurt übertrifft Erwartungen

Das Schweinfurter FriedhofsCafé hat die Erwartungen bei den Besucherzahlen übertroffen. Das teilt Lorenz Hummel, Leiter des Gesprächsladens Schweinfurt und einer der Initiatoren des FriedhofsCafés, BR24 mit. Demnach kamen etwa zum FriedhofsCafé am 7. Mai etwa 70 Besucherinnen und Besucher. Zu den ersten beiden Gesprächsveranstaltungen dieser Art im März und April waren es jeweils etwa 90 Personen. Hummel rechnete zum Start dieser Aktion am 5. März mit nur 30 Personen.

Gesprächsangebot auf dem Hauptfriedhof

Bis einschließlich November ist das FriedhofsCafé jeden ersten Sonntag im Monat zwischen 14 und 16 Uhr auf dem Hauptfriedhof Schweinfurt geöffnet. Das "Café" ist ein umgebautes Lastenfahrrad. Es steht dann unter den Arkaden in der Nähe des Haupteingangs. Auf dem Lastenfahrrad werden Kaffee und Kuchen gegen eine Spende angeboten. Den Service machen in der Regel eine hauptamtliche Person und mehrere Ehrenamtliche. Jeder ist zu dem FriedhofsCafé eingeladen. Das Motto lautet: "FriedhofsCafé Schweinfurt: Ort der Begegnung". "Das Ziel ist es, eine Anlaufstelle für Menschen zu sein, die Kontakte, Gespräche und Unterstützung suchen", erklärte Hummel. Dabei haben sie auch Gelegenheit, sich mit anderen Friedhofsbesucherinnen und -besuchern auszutauschen.

Erstes Friedhofscafé Unterfrankens

Fachlich begleitet wird das Projekt vom Gesprächsladen und dem Malteser Hospizdienst, deren Mitarbeitende viel Erfahrung in der Begleitung von Trauernden mitbringen, so Wunder. "Ich finde es wichtig, niederschwellige Angebote für Begegnungen zu schaffen, erklärte Wunder und fuhr fort: "Niederschwellig heißt, dass man ohne Anmeldung vorbeikommen kann." Friedhofscafés gebe es vor allem in einigen größeren Städten Deutschlands. Das Nächstgelegene ist nach Wunders Kenntnisstand in Fürth.

Gemeinschaftsaktion aus Hilfsorganisationen und Ehrenamtlichen

Das FriedhofsCafé wurde von der Kontaktstelle Ehrenamt der Stadt Schweinfurt gegründet. Die Hauptorganisatorin ist Heide Wunder. Das Projekt macht sie im Rahmen ihrer Tätigkeit als Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Schweinfurt. Das Friedhofscafé ist eine Kooperation mit dem Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Schweinfurt, dem Gesprächsladen Schweinfurt, dem Malteser Hospizdienst und der Gemeinde St. Anton. Wer sich ehrenamtlich an dem Projekt beteiligen will, kann sich an die Organisatorin wenden.