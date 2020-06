Besucherbergwerk "Wilhelmine" in Sommerkahl

Im historischen Kupferbergwerk Wilhelmine bei Sommerkahl im Landkreis Aschaffenburg können noch heute Stollen und Sohlen begangen werden. Wo Bergleute früher Kupfererz abgebaut haben, können heute die Besucher einfahren und gemeinsam mit ihren Kindern einen Ferientag "unter Tage" erleben.

Über zwei Jahrhunderte Kupferabbau

Das Kupferbergwerk Wilhelmine bei Sommerkahl wurde 1703 erstmals urkundlich erwähnt. Bereits im Jahr 1923 wurde das Bergwerk stillgelegt. Das Grubenfeld der Wilhelmine gehört mit 34 Hektar zu den kleineren.

Kühlschranktemperatur unter Tage

Viele Wege führen in die Grube Wilhelmine. Wer das Kupferbergwerk besuchen will, sollte sich buchstäblich warm anziehen, denn es herrschen dort ganzjährig acht bis neun Grad. Ganz am Ende befindet sich der Gang zur sogenannten "80-Meter-Sole".

Zum Bergwerk gibt es auch ein Museum

Im Grubenmuseum sind etliche Modelle zu finden, die Aufschluss darüber geben, wie die Arbeit im Bergwerk früher funktionierte. Das Museum zeigt auch, welche Gesteinsarten im Inneren des Berges stecken. Die Grube Wilhelmine und das Grubenmuseum können nach vorheriger Anmeldung besichtigt werden.

