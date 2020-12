Besucheransturm und Verstöße: Nationalpark will höhere Bußgelder

Der Nationalpark Bayerischer Wald ist ein beliebtes Ausflugsziel im Corona-Lockdown. Immer wieder verlassen Besucher oder Wintersportler aber die gekennzeichneten Wege. Der stellvertretende Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald, Jörg Müller, würde höhere Bußgelder für Verstöße von Wanderern in Schutzgebieten begrüßen. "Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass man sagt, jawohl, zu den Preisen überleg' ich's mir doch, ob ich die Regeln einfach so bewusst missachte", sagte er dem Bayerischen Rundfunk.

Verhalten gefährdet Wildtiere

Besonders problematisch sei in Schutzgebieten wie dem Nationalpark das Verlassen der Wanderwege, um quer durch den Wald durch geschützte Zonen zu wandern, mit Tourenskiern oder Schneeschuhen zu laufen. So ein Verhalten gefährde Wildtiere, die jetzt im Winter wenig Nahrung haben und vor allem Energie sparen müssen. Die seltenen Auerhühner zum Beispiel, die bei jedem Aufgescheuchtwerden hochfliegen, können an solchen Störungen sterben.