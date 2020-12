Besucheransturm im Bayerwald - kein Ende in Sicht

Im Bayerischen Wald rechnet man über den Jahreswechsel mit einem weiteren Ansturm von Einheimischen und Tagesausflüglern auf die Berge und Wanderwege. Das hatte sich schon in den letzten Tagen abgezeichnet. Die Nationalparkverwaltung, die gestern nach überfüllten Wanderparkplätzen schon ab 9 Uhr gebeten hatte, andere Ziele anzufahren, appelliert an die Besucher, mehr Rücksicht zu nehmen.

Polizei will stärker kontrollieren

Wenn Parkplätze voll sind, müsse man umkehren. Rettungswege, Busbuchten oder Wendeplatten dürften nicht zugeparkt werden. Polizeistreifen wollen jetzt teils örtlich kontrollieren, ob es Verkehrsverstöße gibt. Einen Tagesausflug in einen anderen Landkreis zu machen, ist laut Polizei aber momentan nicht verboten, da "Sport und Bewegung an der frischen Luft" als berechtigter Grund gelten, trotz Ausgangsbeschränkung das Haus zu verlassen.

Die Polizei achtet aber darauf, dass die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Man darf also nur mit maximal fünf Personen aus höchstens zwei verschiedenen Haushalten wandern gehen und muss auch auf Wanderwegen Abstand zu anderen halten.

Gefahr für Wildtiere

Im Nationalpark dürfen die Wanderwege generell aus Naturschutzgründen nicht verlassen werden. Vor allem jetzt im Winter können Wildtiere sterben, wenn sie zu oft aufgescheucht werden. Das gilt auch für das Wild in den Wäldern außerhalb des Nationalparks, das durch Wanderer, Schneeschuh- und Skitourengeher ebenfalls empfindlich gestört wird.

Sorge um Nutzung ungesicherter Pisten

Sorge bereitet den Skiliftbetreibern, dass momentan fast überall die eigentlich gesperrten Pisten "wild" genutzt werden. Sie sind nicht präpariert und nicht gesichert, da die Lifte wegen des Lockdowns nicht öffnen dürfen. Trotzdem wird dort gewandert, Tourenski gefahren und gerodelt.

Parkplätze am Geißkopf gesperrt

Am Geißkopf sind deshalb die Parkplätze gesperrt worden. Besucher parkten dann aber entlang der Straße oder in einem Nachbardorf, um dann von dort auf die Pisten zu marschieren. Sankt Englmar hat an den beliebtesten Routen Dixie-Klos aufgestellt, um wenigstens das WC-Problem zu lösen, da die Gastronomie wegen des Lockdowns geschlossen hat.

Bodenmais mit offensiver Strategie

Der Urlaubsort Bodenmais im Kreis Regen geht das Problem offensiver an und lässt halbstündlich den Skibus zum Langlaufzentrum Bretterschachten und zum Arber fahren. Die Loipen am Bretterschachten wurden gewalzt, ebenso viele Winterwanderwege. Auf diese Weise können man vermeiden, das die Leute völlig ungeordnet im Wald unterwegs sind, so das Argument.