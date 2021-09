Besucheransturm auf neues Nürnberger Zukunftsmuseum

Was für ein Auftakt: An seinem ersten Wochenende nach der Eröffnung am Freitag (17.09.21) hat das neue Zukunftsmuseum in Nürnberg mehr als 3.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Damit sei dem Haus, das eine Ausgliederung des Deutschen Museums München ist, ein Traumstart gelungen, so die Museumsleitung. Die kostenlosen Tickets für das Eröffnungswochenende seien bereits am Donnerstag binnen weniger Minuten nach der Freischaltung vergriffen gewesen.

Museumsleitung freut sich über gelungenen Start

Das Museum zeigt unter anderem Prototypen aus Forschung und Industrie, außerdem gibt es viele interaktive Angebote. "Wir freuen uns sehr über diesen erfolgreichen Start, mit dem es uns gelungen ist, nach der langen Corona-bedingten Zwangspause ein über Nürnberg hinaus sichtbares Zeichen zu setzen: Zukunft ist Kultur - und Kultur hat Zukunft", sagte die Leiterin des Zukunftsmuseums, Marion Grether. "Jetzt freut sich das ganze Team auf den Regelbetrieb ab Dienstag". Die Eröffnung des Museums hatte wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden müssen.

Zukunftsmuseum ab morgen regulär geöffnet

Nach dem Eröffnungswochenende ist das Museum im Augustinerhof dienstags bis sonntags jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Tickets kosten 9,50 Euro, ermäßigt 6 Euro und sind für bestimmte Zeitfenster im Onlineshop erhältlich.