Besucherandrang: Sankt Englmar reagiert mit Verhaltensregeln

Auf den Besucherandrang im Bayerischen Wald reagiert die Tourismuschefin von Sankt Englmar im Landkreis Straubing-Bogen, Astrid Piermeier, nun mit augenzwinkernden Verhaltensregeln. Viele Schlittenfahrer oder Wanderer zieht es nämlich trotz stillgelegter Skilifte ins Wintersportgebiet im Bayerischen Wald.

Mit Stöckelschuhen in den Schnee

Aber nicht alle halten sich an die Regeln: Piermeier erzählt von Schneeschuhwanderern, die Weidezäune niedertreten, von Wanderern, die auf Loipen spazieren, von Kindern, die auf Siloballen spielen oder von freilaufenden Hunden. Auch Fackelwanderungen und Besucher, die im Schnee mit Stöckelschuhen und der falschen Ausrüstung spazieren gehen, werden genannt.

"Es sind ganz normale Dinge, wo man sich eigentlich dran hält. Aber ich bezeichne sie als Outdoor-Neulinge, die das nicht wissen, dass man im Wald nicht rumplärrt und die vorgegebenen Wege nicht verlässt, weil es für das Wild tödlich sein kann. Ich unterstelle keinem einen bösen Willen, sie wissen es nicht – deswegen muss man es ihnen sagen." Astrid Piermeier, Tourismuschefin von Sankt Englmar.

Verhaltensregeln werden an den Parkplätzen ausgeteilt

Aus diesem Grund hat Piermeier die Verhaltensregeln jetzt auf der Homepage der Tourist-Information Sankt Englmar veröffentlicht, zudem werden die Regeln an den Parkplätzen an Besucher und Einheimische ausgeteilt. Bei den Verhaltensregeln "Dos und Dont's – Des derf ma und des derf ma ned!", macht Piermeier auf das Wegegebot aufmerksam, um besonders die Tiere zu schützen.

Egoistische Besucher erhöhen Unfallgefahr

"Sei schlau und nimm's mit der Wegemarkierung genau!", so der Tipp am Ende der Regel. Auch für Menschen, die ihren Müll in der Natur hinterlassen, gibt es von der Tourismuschefin folgenden Tipp: "An altgediente und vor allem neue Nature-Lovers: Liebt die Natur nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern geht allzeit verantwortungsbewusst mit ihr um!" Ein absolutes DON'T im "Woid" seien Egotrips von Besuchern, die keine Rücksicht aufeinander nehmen, was die Unfallgefahr erhöhe. Um sich die Regeln einzuprägen, wird auch hier auf einen gereimten Tipp gesetzt: "Behalte neben dem Selfiestick auch die anderen Wintersportler stets im Blick!"

Lächeln und Grüßen - funktioniert auch in Corona-Zeiten

Bei den Verhaltensregeln wird auch darauf aufmerksam gemacht, dass es im Bayerischen Wald im Winter schneien kann – daher sei passendes Schuhwerk ein Muss, damit Unfälle vermieden werden können und die Bergwacht nicht ausrücken muss. Zum Schluss gibt’s noch einen entscheidenden Tipp mit auf den Weg: "Lächel – Leit seid's freindlich! Wir grüßen uns – das ist doch ganz einfach. Funktioniert auch in Corona-Zeiten kontaktlos."