Besucher bedrängen Abgeordnete im Bundestag

Am Mittwoch haben mehrere Bundestagsbesucher vor der Abstimmung zum geänderten Infektionsschutzgesetz Abgeordnete bedrängt.

"In den Bundestag eingeschleuste Personen haben unter anderem versucht in Büros einzelner Abgeordneter einzudringen", twitterte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Mast am Mittwoch. "Ich bin fassungslos. Freigewählte Abgeordnete an Abstimmungen zu hindern und zu bedrängen ist das Allerletzte. Das Ziel: Die Demokratie zersetzen."

Frau redet auf Wirtschaftsminister Altmaier ein

Auf einem auf Twitter verbreiteten Video ist zudem eine Frau zu sehen, die auf einem Flur des Bundestags auf Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) einredete und ihn dabei mit einer Handykamera filmte. Dabei sagte sie unter anderem: "Er hat kein Gewissen." Altmaier entgegnete, er vertrete seine Wähler. "Sie dürfen gerne demonstrieren, aber ich habe mein freies Gewissen."

FDP-Abgeordneter Kuhl macht AfD verantwortlich

Der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle sagte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage, er habe die gleiche Frau vor dem Plenarsaal getroffen. Sie habe ihn gefragt, wie er abstimmen wolle. Er habe an dieser Stelle nicht mit einem Treffen gerechnet und sei weitergegangen. Die Frau habe einen Gästeausweis an der Jacke gehabt, wie ihn Besucher bekämen, die von Fraktionen oder einzelnen Abgeordneten angemeldet worden sein. Auf Twitter warf er der AfD vor, die Personen eingeschleust zu haben. Eine Bestätigung für diesen Vorwurf gibt es bislang allerdings nicht.