Besuch vom Nikolaus: Geht die Tradition langsam verloren?

Schon als Ministrant war Jürgen Kienlein aus Hilpoltstein in seiner Jugend als Nikolaus unterwegs. Seither ist er rund um den Nikolaustag am 6. Dezember immer bei vier bis fünf Familien zu Besuch gewesen. Er liebt diese Atmosphäre, wenn die Kinder angespannt, aber voller Vorfreude auf ihn warten. "Das ist einfach wunderschön", sagt der heute 55-Jährige, der als Heilpädagoge arbeitet. Mit vier Kollegen ist er auch in diesem Jahr unterwegs. Doch erstmals haben sie keine neuen Kunden.

Keine Neukunden - geht eine Tradition verloren?

Auf Weihnachtsmärkten sei der Nikolaus zwar noch gerne gesehen. Das seien aber meist professionelle Dienste und es gehe eher um Kommerz, sagt Kienlein. Er und seine Kollegen hingegen besuchen neben ihren normalen Jobs als Zahnarzt oder Ingenieur in ihrer Freizeit Familien. Es geht ihnen um die Tradition, das Leuchten in den Kinderaugen. Das sei aber natürlich mit viel Aufwand verbunden - er informiert sich vorher genau über die Kinder, die er besucht, und muss zwischen den Terminen inzwischen oft weite Strecken zurücklegen. Wegen des Geldes macht er es nicht, sagt Kienlein, der für alle fünf Männer in seinem Team die Besuche koordiniert. In diesem Jahr sind sie nur bei Stammkunden, manchmal schon in zweiter Generation. Einzelne Familien buchen sie, bei denen sie schon waren, als die heutigen Eltern selbst noch Kinder waren.

Gutmütiger Nikolaus - kein Erzieher-Ersatz

Solche Familien würden die Tradition noch hochhalten, sagt Kienlein. Doch es kämen immer weniger Nachfragen nach der Traditionsfigur "Nikolaus". Und auch bei den Nikoläusen selbst fehlt der Nachwuchs - er sei der jüngste in seinem Team, sagt Kienlein. So wie er und seine Kollegen die Figur interpretieren, ist der Nikolaus immer ein guter Mensch, der die Kinder beschenken will. Angst sollen sie nicht vor ihm haben. Sondern er sucht die nahe Begegnung, geht in die Knie zu den Kindern, die seinen Bart anfassen oder zu ihm auf den Schoss dürfen. Dann liest er aus seinem golden Buch vor, was sie gut machen, aber vielleicht auch, was sie noch besser machen können. Die Kinder sollen den Besuch aber in schöner Erinnerung behalten.

Bundesweit weniger Nachfrage durch Corona?

Zwei Jahre lang ist die Tradition der Nikolausbesuche durch die Corona-Pandemie quasi ausgefallen. Familienbesuche waren im ersten Winter gar nicht möglich, im vergangenen Jahr nur draußen und mit Maske. Deshalb verbucht auch die Nikolaus-Zentrale, eine bundesweite Plattform für Miet-Nikoläuse, nach wie vor weniger Anfragen. Nach Angaben des Plattform-Betreibers Winfried Keuthage gibt es rund 150 Männer, die ihre Dienste anbieten, es gäbe also keine Angebotsmangel, sondern einen in der Nachfrage: "Die ist zu Corona-Zeiten eingebrochen und noch nicht wieder auf dem Niveau wie vorher."

Für Jürgen Kienlein und seine Kollegen, ist es um so schöner, dass sie jetzt wieder losziehen dürfen, auch wenn es weniger Besuche sind. Er sagt: "So lange die Leute diese Tradition noch wollen, kommen wir."

Mit Material von epd und dpa