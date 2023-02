> Besuch in Klinken und Pflegeheimen: Bayern lockert Test-Regeln

Besuche von Angehörigen in Krankenhäusern, Pflege- und Reha-Einrichtungen sowie in der Eingliederungshilfe werden in Bayern erleichtert: Von Freitag an reicht ein Selbsttest ohne Aufsicht, wie Gesundheitsminister Holetschek mitteilte.