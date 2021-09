Besuch aus Italien: Späte Ehrung für einen couragierten Soldaten

Erich Eder starb 1998

Die Geschichte war jahrzehntelang kein Thema. Erst vor einigen Jahren hat der italienische Historiker Roberto Mazzoli den Fall in einem Buch publiziert. Dabei stützte er sich auf das Tagebuch von Alfredo Sarano von der Jüdischen Gemeinde in Mailand, der mit seiner Familie unter den Geretteten war und später nach Israel auswanderte. Und Mazzoli machte sich auf die Suche nach Erich Eder, der allerdings 1998 gestorben war. Gefunden hat er aber Eders Familie. Dessen Sohn Günther Eder, Rechtsanwalt in Landshut, war überrascht, als er vor fünf Jahren davon erfuhr. Sein Vater hatte die Geschichte nie erzählt.

Anruf im Kloster jedes Jahr an Weihnachten

Günther Eder hatte nur mitbekommen, dass sein Vater den Kontakt mit dem Kloster gehalten und dort an Weihnachten auch immer angerufen hat. In der unmittelbaren Nachkriegszeit war es nicht leicht, eine Auslandsverbindung zu bekommen, aber sein Vater gab nicht auf, auch wenn es mal zwei Stunden dauerte - und er sei froh gewesen, wenn er es geschafft hatte.

Erich Eder hat sich dann mit den Mönchen auf Latein unterhalten, das gehörte für seinen Vater dazu, erzählt der Sohn. "Dann war für ihn Weihnachten!"

Treffen der Familien

Die Familie von Erich Eder war inzwischen schon einige Male in Italien und hat dort auch die Töchter von Alfredo Sarano getroffen. Peter Küspert berichtet, dass es natürlich eine berührende Begegnung war, wenn sich zwei Familien nach über 70 Jahren treffen und "die einem sagt, wenn damals eine andere Entscheidung getroffen worden wäre, gäbe es uns heute womöglich gar nicht".

Im "Garten der Gerechten der Welt"

In Italien gibt es auch einen Schülerwettbewerb, der an die Rettung der versteckten Menschen von Mombaroccio erinnert, berichtet Emanuele Petrucci. in einem Grußwort an die Preisträger würdigte Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, 2019 Erich Eder als "Licht im Dunkel der Shoah".

Bürgermeister Emanuele Petrucci will in Mombaroccio auch ein Museum einrichten, das an die "Gerechten der Welt" erinnert und in dem die Ergebnisse des Schülerwettbewerbes dokumentiert werden. Erich Eder wurde heuer in Mailand auch in einen "Garten der Gerechten der Welt" aufgenommen. Da wegen der Corona-Krise keine größere Zeremonie abgehalten werden konnte, brachte Bürgermeister Emanuele Petrucci die entsprechende Urkunde nach Deutschland und übergab sie in Pfarrkirchen der Familie. Sohn Günther Eder ist zurecht stolz auf seinen Vater. "Ja, klar", sagt er. "Das hätte sicher nicht jeder gemacht!"