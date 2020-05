Besuch am Klinikum Bayreuth bald eingeschränkt wieder möglich

Das Klinikum Bayreuth und die Klinik Hohe Warte öffnen wieder für Besucher. Der BR hatte über das Besuchsverbot am Klinikum und dem Krankenhaus Hohe Warte in Bayreuth berichtet. In den sozialen Medien wurde dieses Besuchsverbot teils heftig kritisiert. Das Bayerische Gesundheitsministerium erklärte auf Nachfrage des BR, dass ein solches Verbot trotz der durch den Freistaat gelockerten Infektionsschutzmaßnahmen möglich sei.

Klinikleitung lockert Besuchsverbot

Eine vollständige Öffnung ist es allerdings auch diesmal nicht, heißt es in einer Mitteilung der Klinikum Bayreuth GmbH.

"Wir kehren genau zu der Lockerung zurück, die wir bereits einmal praktiziert hatten", Prof. Dr. Thomas Rupprecht, Ärztlicher Direktor der Klinikum Bayreuth GmbH

Ab kommendem Dienstag gilt die sogenannte 1-1-1 Regel. Das heißt: Eine feste Kontaktperson pro Patient für eine Stunde am Tag. Allerdings dürften Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind oder bei denen der Verdacht auf eine Infektion besteht, nicht besucht werden.

Medizinischer Check ist obligatorisch

Im Klinikum dürfen sich nicht mehr als 60 Besucher, sogenannte feste Kontaktpersonen, gleichzeitig aufhalten. Für die Klinik Hohe Warte liegt die Obergrenze bei 30 festen Kontaktpersonen, heißt es weiter. Besucher beziehungsweise feste Kontaktpersonen müssen sich einem kurzen medizinischen Check unterziehen. Deshalb könne es zu Wartezeiten kommen. Besuche sind am Klinikum und an der Klinik Hohe Warte sind jeden Tag ausschließlich von 11.00 bis 17.00 Uhr möglich, auch am Wochenende oder an Feiertagen.

Ein Besucher pro Patient

Kontaktpersonen, die ihre Angehörigen besuchen möchten, brauchen eine sogenannte "Besuchsberechtigung Feste Kontaktperson"-Karte. Diese werde bei der Eingangskontrolle ausgestellt und ist 14 Tage lang gültig. Pro Patient werde nur eine Besuchsberechtigung ausgestellt. "Die Person, die als Besucher auf der Berechtigung steht, ist die einzige, die den Patienten innerhalb der darauffolgenden 14 Tage besuchen darf." Besuchsberechtigungen, die während der ersten Lockerung ausgestellt worden waren, seien abgelaufen und nicht mehr gültig.

Besuchsberechtigung ist nicht übertragbar

Die Besuchsberechtigung ist nur in Kombination mit einem Ausweis des Besuchers gültig und nicht übertragbar, heißt es weiter. Die Klinikum Bayreuth GmbH veröffentliche während der Besuchszeiten auf ihrer Internetseite die Zahl der an den Betriebsstätten aktuell anwesenden Besucher, um einen Anhaltspunkt zu liefern, ob die Zeit für einen Besuch gerade im Augenblick günstig sei.