vor 12 Minuten

Bestürzung über Tod des Chamer Unternehmers Max Schierer

Nach dem Tod des Chamer Unternehmers Max Schierer jun. ist die Bestürzung in Ostbayern groß. Der Unternehmer war am Freitag in den italienischen Alpen beim Zusammenstoß eines Helikopters mit einem Kleinflugzeug ums Leben gekommen.