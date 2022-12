"Bestrafung soll weh tun": Ist Bayerns Strafvollzug zu streng?

Maximilian Pollux kennt viele Gefängnisse von innen. Nach einer schwierigen Kindheit verbrachte er als junger Mann fast zehn Jahre in Haft, wegen Drogen- und Waffenhandel – auch in Stadelheim. Seiner Meinung nach sind die Haftbedingungen im Freistaat besonders streng. Heute arbeitet der 39-Jährige als YouTuber, berichtet über Gefängnisse und engagiert sich in der Prävention von Kriminalität. "In Bayern steht nicht die Resozialisierung an erster Stelle, sondern es geht um andere Faktoren." Bestrafung solle wehtun, erklärt sich Pollux den bayerischen Ansatz. "Wie oft ich in meiner Haftzeit gehört habe, es soll hier ja keinen Spaß machen!"

Neun Jahre lang nicht telefoniert

Vieles ist für Maximilian Pollux nur Schikane: Neun Jahre durfte er nicht telefonieren, keine CDs hören, wenig Besuch empfangen. Er kritisiert auch, dass es in Bayern keinen Langzeitbesuch gibt. "Das heißt, Ehepartner bekommen, egal wie, nicht die Möglichkeit, alleine Zeit mit den inhaftierten Angehörigen zu verbringen." Begründet werde alles mit Sicherheit und Ordnung. "In Wirklichkeit werden damit die Gefangenen entwurzelt, Familien werden zerstört." Es gebe, findet auch Pollux, gewalttätige Straftäter, die man für immer von der Gesellschaft fernhalten müsse. Doch vor vielen Inhaftierten müsse diese nicht geschützt werden, weil sie nicht gefährlich seien.

Oft nur eine Stunde Besuch im Monat

"Die Regeln in Bayern sind, was die Möglichkeiten für Außenkontakte von Inhaftierten angeht, strenger als im Bundesdurchschnitt und teilweise deutlich strenger als in anderen Bundesländern", sagt Thomas Galli, der mehr als 15 Jahre lang im Strafvollzug in Bayern und Sachsen tätig war. Inzwischen vertritt er als Anwalt inhaftierte Menschen. Mitunter würden seine Mandanten unter den Besuchsregeln leiden, erzählt er. Die sind je nach Anstalt unterschiedlich, manchmal ist aber nur eine Stunde Besuch im Monat erlaubt. "Das sorgt auch dafür, dass viele Inhaftierte langfristig kaum noch Kontakt nach außen haben und der Freundeskreis irgendwann nur noch aus anderen Inhaftierten besteht", so Galli. Außerdem verursache es Stress und Druck in den Anstalten und erschwere die Resozialisierung. In Sachsen hat Galli das anders erlebt: Dort können Gefangene mindestens vier Stunden Besuch im Monat empfangen.

Bei Jugendlichen sind Besuchsregeln großzügiger

Das bayerische Justizministerium schreibt auf Anfrage, je nach Kapazitäten seien die Besuchsmöglichkeiten teilweise großzügig und gingen über die Mindestzeiten hinaus. Bei Jugendlichen betragen sie mindestens vier Stunden. In einigen bayerischen Anstalten gebe es Eltern-Kind-Nachmittage, auch bei Familienseminaren oder im offenen Vollzug bestünde die Möglichkeit, die Familie zu sehen.

Auch Andreas Bär aus Nürnberg von der Katholischen Gefängnisseelsorge in Deutschland hält ein oder zwei Stunden Besuch für sehr wenig. "Aber diese Besuchszeiten können auf Antrag oder in besonderen Situationen auch verlängert werden." Außerdem würden Anstalten auf die spezielle Situation des Inhaftierten eingehen, wenn etwa ein gehbehindertes Familienmitglied zu einem selteneren, dafür längeren Besuch kommen dürfe.

Keine Langzeitbesuche in Bayern

Besuche, bei denen etwa ein Insasse unüberwacht mehrere Stunden mit Angehörigen verbringt, sogenannte Langzeitbesuche, sieht der Gefängnisseelsorger differenziert. "Begegnungszimmer" gibt es in Bayern nicht, in Berlin etwa schon. "Wenn die Beziehung gesund und stabil ist, dann sind Langzeitbesuche, vor allem für Familien, eine wunderbare Sache." In anderen Bundesländern hat Bär erlebt, wie Inhaftierte gemeinsam mit Frau und Kind übers Wochenende im Extra-Appartement in der Anstalt zusammen kochen oder spielen können. Solche Begegnungszimmer würden aber auch Risiken bergen: etwa, wenn psychischer Druck auf die Partnerin ausgeübt wird.

Auf eine Anfrage der Grünen im Bayerischen Landtag 2020 antwortete die Staatsregierung, die Sicherheit spreche dagegen. Das Risiko sei deutlich höher, dass bei Langzeitbesuchen Drogen und andere verbotene Gegenstände eingeschmuggelt werden oder gewalttätige Übergriffe passieren. Man verweist auf einen Fall in NRW 2010, bei dem ein Häftling seine Frau tötete. Außerdem käme es zu Unruhe unter Gefangenen, die keine Beziehung haben.

Kritiker sagen: Bayern führt nur auf Druck Reformen ein

Allgemein sei es für die Anstalten ein schwieriges Abwägen zwischen berechtigten Vollzugslockerungen und der Sorge, es könne etwas passieren, sagt Seelsorger Andreas Bär. Er nimmt in Bayern durchaus Ansätze wahr, innovativ zu sein, etwa bei Bemühungen, Ersatzfreiheitsstrafen zu vermeiden – wenn jemand eine vom Gericht verhängte Geldstrafe nicht bezahlt. Das Justizministerium selbst verweist auf innovative Projekte wie "Studieren in Haft" oder Telemedizin, die inzwischen flächendeckend in allen 36 JVAs in Anspruch genommen werden könne.

Anwalt Thomas Galli wünscht sich dagegen mehr Offenheit und Reformen. Er findet, Fortschritte kämen in Bayern nur auf äußeren Druck zustande. "Sei es durch verfassungsgerichtliche Rechtsprechung, durch medialen Druck, auch durch Petitionen der Inhaftierten selber, die sich massiv dafür eingesetzt haben, endlich die Telefonmöglichkeiten zu erweitern und eben auch die Corona-Situation."

Freistaat hat Telefonregeln gelockert

So streng wie in Bayern waren die Telefonregeln in keinem anderen Bundesland: Vor Corona durften Häftlinge nur in dringenden Fällen telefonieren. Erst in der Pandemie, als Besuche zeitweise ganz ausfielen, durften die Insassen häufiger mit Freunden und der Familie skypen und telefonieren.

Inhaftierte der JVA Straubing reichten eine Petition mit tausenden Unterschriften ein – offenbar mit Erfolg: Das bayerische Justizministerium hat reagiert, inzwischen ist das Gesetz geändert. Nun kann Gefangenen gestattet werden, auch ohne dringenden Anlass zu telefonieren – "unter Berücksichtigung der Sicherheit und Ordnung, der räumlichen, personellen und organisatorischen Verhältnisse der Anstalt sowie der Belange des Opferschutzes." Auch Videotelefonie soll zum Einsatz kommen können. Dass die Regelung so spät kam, begründet das Justizministerium damit, dass man erst habe Erfahrungen sammeln müssen. Gerade bereite man für die Gefangenentelefonie eine europaweite Ausschreibung für Dienstleister vor: Alle Hafträume sollen mit Telefongeräten ausgestattet werden.

Offener Vollzug kann bei Resozialisierung helfen

Auch beim offenen Vollzug geht Bayern strengere Wege als andere Bundesländer. Dabei dürfen Gefangene zum Beispiel untertags außerhalb der JVA arbeiten und kehren abends zurück. Im Bundesdurchschnitt sind rund 14 Prozent der Gefangenen im offenen Vollzug untergebracht, in NRW sogar rund 26 Prozent. In Bayern sind es dagegen nur etwa vier Prozent. Dabei helfe der offene Vollzug langfristig bei der Resozialisierung, sagt Galli, vorausgesetzt, der jeweilige Fall erlaube das. "Es ist vollkommen klar, dass wir Sexualmörder oder vergleichbare Straftäter nicht im offenen Vollzug unterbringen könnten." Natürlich bestehe bei jeder Lockerung ein gewisses Risiko: Bei 100 Inhaftierten könne man davon ausgehen, dass ein oder zwei den offenen Vollzug missbrauchen, etwa wieder Drogen verkaufen. Aber oft können die Menschen nach der Entlassung weiter an ihrem Arbeitsplatz tätig sein. "Es ist keine so weitgehende Abschottung in eine Parallelwelt, wie es der geschlossene Strafvollzug darstellt."

Ganz anders sieht das das Justizministerium. Die Auffassung, dass Sicherheit mehr Gewicht habe als Resozialisierung, weist es zurück. Im geschlossenen Vollzug könne man besser auf Gefangene "resozialisierend einwirken", weil sie hier nicht im gewohnten, oft problematischen Lebensumfeld sind. Erfüllen Inhaftierte die besonderen Anforderungen, können Lockerungen angeordnet werden - etwa, wenn man keine Angst hat, dass sie flüchten oder die Freiheit missbrauchen.

Mehr Prävention gefordert

Um ein realistisches Bild davon zu vermitteln, was es bedeutet, im Gefängnis zu sein, veranstaltet Maximilian Pollux mit dem Verein "SichtWaisen" deutschlandweit Workshops in Schulen. Er bietet aber auch Trainings im Gefängnis an, um Inhaftierten zu zeigen, dass es ein gutes Leben jenseits der Mauern gibt. "Ich habe Riesenprobleme, hier in Bayern zu arbeiten", sagt er. Für Prävention gebe es kaum Zuschüsse. "Aber noch eine Mauer, noch mehr Regeln, noch ein paar Maschendrahtzäune – dafür ist Kohle da." Regelmäßig drehe er Videos in anderen Gefängnissen, etwa in NRW. In Bayern bekomme man keine Drehgenehmigung, erzählt er.