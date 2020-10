"Bestialische Morde": Lebenslange Haft für Hilfspfleger

Ein polnischer Hifspfleger ist wegen Mordes in in drei Fällen zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden. Das Landgericht München stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest, und verurteilte den Mann zu einer anschließenden Sicherungsverwahrung. Der 38-Jährige sei sei schuldig, Patienten mit Insulin getötet zu haben.

Beim Strafmaß folgte das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Das Urteil wurde nach fast 50 Verhandlungstagen gefällt.

Angeklagter spricht selbst von "bestialischen Morden"

Der Hilfspfleger bestritt in dem Prozess nicht, dass er Patienten auf dem Gewissen hat. Er sprach selbst von "bestialischen Morden". Trotzdem ließen sich nicht alle Taten, die ihm vorgeworfen wurden, auch beweisen. Drei Morde sah die Staatsanwaltschaft aber definitiv als erwiesen an - darunter den Mord an einem 87-Jährigen in Ottobrunn.

Nach Betrugsdelikten: Crash-Kurs zum Hilfspfleger

Der Angeklagte war als Teenager lange in Erziehungsheimen und als Erwachsener wegen kleinerer Betrugsdelikte im Gefängnis. Als gelernter Schlosser wurde er arbeitslos. Schließlich machte er einen 120-stündigen Crash-Kurs zur Pflegehilfskraft und kam über eine Agentur nach Deutschland.

An fast 70 Orten arbeitete er als Hilfspfleger. Doch laut Staatsanwaltschaft ging es ihm eher darum, die Häuser der Leute nach Diebesgut zu durchsuchen.