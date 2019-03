Untreue-Vorwurf: Prozess gegen Ingolstadts Alt-OB Lehmann

Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Rathauschef (CSU) vor, seine Pflichten als Oberbürgermeister verletzt und sich bei Immobiliengeschäften von städtischen Töchtern bereichert zu haben. Insgesamt soll sich Lehmanns Vorteil auf einen "niedrigen siebenstelligen Betrag" summieren. Bei den beiden angeklagten Vertretern der Baugesellschaften lautet die Anklage auf Bestechung und Beihilfe zur Untreue.

Immobilien angeblich weit unter Marktwert gekauft

Die Staatsanwaltschaft klagt Lehmann wegen zweier Fälle von Bestechlichkeit in einem besonders schweren Fall an. Er soll in seiner Zeit als Oberbürgermeister in den Jahren 2010 bis 2013 mehrere Immobilien in Ingolstadt vergünstigt gekauft haben und zwar von Baufirmen, die wiederum von "Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe der Grundstücke" profitierten.

Konkret geht es um gut ein Dutzend Studenten-Apartments auf dem Gelände der ehemaligen Pionierkaserne (2010/2011) sowie um den Erwerb seiner Privatwohnung in einem Neubaukomplex beim ehemaligen Altstadtkrankenhaus (2012/2013). Für all diese Immobilien zahlte Lehmann deutlich weniger als den marktüblichen Preis, so die Staatsanwaltschaft. Lehmann war während der Immobilen-Deals auch in den städtischen Tochtergesellschaften sehr aktiv, die mit den Immobiliengeschäften befasst waren. So war er in der fraglichen Zeit Aufsichtsratsvorsitzender des Ingolstädter Klinikums, stand an der Spitze des Krankenhauszweckverbandes und war Verwaltungsratsvorsitzender der IFG Ingolstadt GmbH.