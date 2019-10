Bestechungsprozess in Ingolstadt: Ex-OB räumt Fehler ein

Heute wurde im Prozess gegen Ingolstadts ehemaligen Oberbürgermeister, Alfred Lehmann, die Beweisaufnahme abgeschlossen. Kurz zuvor äußerte sich der Angeklagte selbst. Lehmann sprach von einem schlechten Gewissen. Er hab für den Ausbau seiner Wohnung ursprünglich zu wenig bezahlt.

Ob die Staatsanwaltschaft und Gericht die Erklärung des Ex-Oberbürgermeisters als volles Geständnis werten werden, ist offen. Diese Bewertung spielt aber eine große Rolle bei der Strafzumessung.

Bewährung oder Haftstrafe für den Ingolstädter Ex-OB

Nach Einschätzung von Prozessbeobachtern ist nun die Kernfrage, ob der CSU-Politiker zwei Jahre Haftstrafe erhält oder mehr, ob er also mit einer Bewährungsstrafe davonkommt oder eine Freiheitsstrafe verbüßen muss. Die Plädoyers werden kommende Woche am 11. Oktober gehalten. Das Urteil soll am 22. Oktober verkündet werden.

Günstige Immobilien gegen Genehmigungen

Der 69-jährige Lehmann steht wegen Bestechlichkeit in zwei Fällen vor Gericht. Es geht um zwei Immobilienkomplexe, die Lehmann laut Anklage deutlich unter dem Marktwert gekauft hat - und zwar von Bauunternehmern, denen der ehemalige Oberbürgermeister wiederum durch seine diversen Ämter Vorteile verschafft hat.

Einer der Bauunternehmer konnte mehr Raum umbauen, weil er Zugeständnisse bei der Geschossfläche der Wohnsiedlung erhielt. Von ihm hatte Lehmann seine Privatwohnung in der Ingolstädter Innenstadt gekauft.

Der andere Bauträger setzte planerische Extrawünsche durch. Von ihm hatte Lehmann ein Dutzend Studentenappartements auf einem ehemaligen Kasernengelände erworben. Der finanzielle Vorteil, den der Ex-OB durch die Immobiliendeals erlangte, liegt laut Anklageschrift im sechsstelligen Bereich.

Lehmann war bis 2014 Oberbürgermeister. Die Deals wurden während seiner Amtszeit eingefädelt. In seiner Zeit als Rathauschef war Lehmann auch Vorsitzender des Verwaltungsrats der städtischen Industriefördergesellschaft (IFG) und Vorsitzender des Krankenhauszweckverbandes. Diese beiden städtischen Töchter hatten zuvor an die beteiligten Bauunternehmer die entsprechenden Grundstücke verkauft.

Zuerst beteuerte der Angeklagte seine Unschuld

Viele Monate hatte Lehmann in dem seit März laufenden Verfahren seine Unschuld beteuert, dann aber jüngst seine Strategie geändert. Mit Blick auf die erworbenen Studentenwohnungen sei ihm bewusst gewesen, dass er ein"sehr günstiges Angebot bekommen" habe, welches er in seiner damaligen Position nicht hätte annehmen dürfen, ließ der Ex-Oberbürgermeister über seinen Verteidiger Andreas von Mariassy mitteilen.

Der Vorsitzende Richter der Strafkammer, Jochen Bösl, hatte darauf hingewiesen, dass Lehmann eine mehrjährige Haftstrafe drohe. Ohne Geständnis, das "nicht nur ein großes Lippenbekenntnis" sein sollte, bewege man sich oberhalb der Bewährungsgrenze von zwei Jahren. Heute hatte Lehmann mehrfach betont, dass es falsch war, "die Freundschaftspreise anzunehmen. Das weiß ich heute klarer als damals".