Bestechungen bei Taxi-Prüfungen in Nürnberg?

Laut Auskunft der Staatsanwaltschaft laufen die Ermittlungen bereits seit Anfang Oktober. Bei Fachkundeprüfungen für den Taxi- und Mietwagenverkehr, einer kaufmännischen Prüfung für Taxiunternehmer, sollen Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer Mittelfranken gegen Geldzahlungen Bescheinigungen über das Bestehen der Prüfung ausgestellt haben - und das, ohne dass die Prüfung überhaupt abgelegt wurde.

Beschuldigte wurden freigestellt

Laut IHK geht es um rund 200 Prüfungsteilnehmer in den vergangenen eineinhalb Jahren. Mittlerweile wurden die beiden zuständigen Sachbearbeiter „unter Sperrung ihrer sämtlichen Zugänge mit sofortiger Wirkung freigestellt und sind nicht mehr für die IHK tätig“, teilte IHK-Sprecher Kurt Hesse mit.

Hinweis von außen

Aufgeflogen seien die Machenschaften durch einen Tipp von außen. Interne Nachprüfungen hätten ergeben, dass keine Prüfungskommission anwesend gewesen sei, sondern nur ein Prüfer, der überhaupt nicht zuständig gewesen sei. Die Prüfungsteilnehmer hatten sich kurzfristig vorher mit einem Wohnsitz in Nürnberg angemeldet. Auffällig war, dass alle Teilnehmer an diesen Sonderterminen die Prüfung bestanden haben, wohingegen die Durchfallquote ansonsten bei mehr als sechzig Prozent liegt. Die IHK wandte sich an die Staatsanwaltschaft, die nun wegen Bestechlichkeit ermittelt.