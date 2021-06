Bestechlichkeit: Haftstrafe für Ex-Manager der Lechstahlwerke

Der Ex-Manager hatte in 24 Fällen Bestechungsgelder kassiert, Hunderttausende Euro flossen so in seine Taschen. Im Gegenzug blieben die Aufträge an den mitangeklagten Unternehmer bestehen, der das Schmiergeld an den Ex-Manager bezahlte.

Mehrjährige Haftstrafen

Das Landgericht Augsburg hat den Ex-Manager der Lechstahlwerke zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten wegen Bestechlichkeit verurteilt. Den mitangeklagten Subunternehmer, der den Manager bestochen hatte, verurteilte das Gericht zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Beiden Männern wird die lange Untersuchungshaft von rund eineinhalb Jahren auf die Haftstrafe angerechnet. Ein mitangeklagter Steuerberater bekam eine Strafe von neun Monaten auf Bewährung.

Richterin sieht Gier als Motiv

Beide Hauptangeklagten waren vor Gericht geständig, vor allem der Unternehmer, der den früheren technischen Leiter der Lechstahlwerke bestochen hatte. "Er war über die Anklage hinaus geständig", hielt ihm die Vorsitzende Richterin zugute, die Gier als Motiv für die Korruption nannte.

Das Streben nach Gewinn sei nichts Anrüchiges, sagte die Richterin. Dies sei sogar nötig, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen. "Nur wenn dem Gewinnstreben alles untergeordnet wird, geht man Wege, die man später vielleicht bereut." Eine Opferhaltung, die in Teilen der Aussagen zu erkennen gewesen sei, werde dem Tatgeschehen nicht gerecht.

Vom Vorwurf der Untreue freigesprochen

Freigesprochen wurden die beiden Hauptangeklagten vom Vorwurf der Untreue: Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen vorgeworfen, die Schmiergeldzahlungen über fingierte Aufträge den Lechstahlwerken in Rechnung gestellt zu haben. Beispielsweise habe sich der Ex-Manager eine Luxusküche im Wert von 60.000 Euro einbauen lassen. Die Kosten seien dann den Lechstahlwerken als "Erweiterung der Betriebskantine" in Rechnung gestellt worden. Dieser und andere Untreue-Vorwürfe konnten jedoch nicht belegt werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Beide Seiten können in Revision gehen.