Beste Pädagogen: Auszeichnung für zwei bayerische Lehrkräfte

Dickes Lob der Schüler für Berufsschullehrer Jürgen Vetter

Seine Schüler hatten Jürgen Vetter unter anderem mit diesen Begründungen nominiert: "Ich habe in 13 Jahren Schulzeit keinen besseren Lehrer im Unterricht gehabt. - Er ist definitiv die Vertrauensperson Nummer Eins gewesen. - Er hat uns bestärkt in dem, was wir in Zukunft vorhaben und uns die nötigen Werte vermittelt, um selbstbewusst durchs zukünftige Leben gehen zu können."

Kultusminister Piazolo gratuliert

Kultusminister Michael Piazolo von den Freien Wählern gratulierte den beiden Preisträgern: "Wir haben in Bayern sehr viele motivierte Lehrkräfte, die innovativen Unterricht machen – das ist uns ein ganz großes Anliegen. Deshalb freut es mich besonders, wenn bayerische Lehrkräfte für ihren innovativen Unterricht ausgezeichnet werden."

Insgesamt werden am Vormittag 19 Lehrkräfte, Unterrichtsprojekte und Schulleitungen ausgezeichnet.