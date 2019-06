vor 30 Minuten

Beste Jugendfeuerwehr kommt aus der Oberpfalz

„Wasser marsch!“ – In Hösbach (Lkr. Aschaffenburg) traten am Samstag 25 Mannschaften an. Gesucht wurde die beste Jugendfeuerwehr Bayerns. Am Ende setzte sich die Mannschaft aus Tirschenreuth durch.