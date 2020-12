vor einer Minute

Corona: Bestattungsdienste in Nürnberg und Coburg ausgelastet

Der städtische Bestattungsdienst in Nürnberg hat wegen Corona- und anderen Todesfällen so viel zu tun, dass er nicht mehr alle Aufträge annehmen kann. Es gebe Engpässe in der Kühlkapazität. Auch in Coburg fährt das Krematorium fast Volllast.