Bestattungsboutique eröffnet in Nürnberg – Start-up expandiert

Neben einem Schuhgeschäft und einer Fußpflege zieht ein neues Geschäft im Zentrum von Nürnberg die Blicke auf sich. Große Schaufenster, helle Räume, Birkenstämme von der Decke bis zum Boden, ein wohliges Farbkonzept, im Hintergrund läuft Lounge-Musik.

Die Passanten erinnert es an ein Reisebüro, einen Apple-Store oder an ein Brautgeschäft. Nichts an dem 80 Quadratmeter großen Verkaufsraum erinnert an ein Bestattungsinstitut im klassischen Sinne. Hier berät Andres Carro seine Kunden rund um die Themen Bestattung, Trauer und Vorsorge. Nach sechs Jahren in einem traditionellen Bestattungshaus hat Carro als Filialleiter in der Bestattungsboutique von Mymoria angeheuert. "An sich geht es uns darum, das Thema Tod nicht zu tabuisieren. Es ist ein Teil des Lebens. Es gehört einfach dazu. Und natürlich sollen die Leute auch sehen, dass es nicht so düster sein muss", sagt Carres.

Vom Online-Portal zum Marktführer?

Kerzen zum Selbermachen, Bücher rund ums Sterben und Accessoires sollen zum Verweilen und Stöbern in der Boutique einladen. Alle anderen Dienstleistungen rund um die Bestattung wie Särge, Urnen oder Blumenschmuck werden auf der Internetseite ausgesucht und einfach angeklickt. Das kann der Kunde entweder von zu Hause aus tun oder gemeinsam mit einem Mitarbeiter in der Bestattungsboutique.

Gestartet war "Mymoria" als reines Online Portal. Inzwischen hat das Berliner Start-up solvente Investoren im Rücken und baut jetzt ein ganzes Netz an Filialen auf. In drei Jahren will Gründer Björn Wolff Marktführer für Dienstleistungen rund ums Sterben in Deutschland sein. "Wir wollten die gleiche Transparenz, die die Leute von uns digital kennen, auch in unsere Boutiquen bringen und den Menschen hier ein warmes Gefühl geben – das ist der große Unterschied", so Wolff.

Mymoria kauft viele mittelständische Bestattungsbetriebe auf

Das Berliner Start-up kauft derzeit reihenweise kleine und mittelständische Bestattungshäuser auf. Denen fehlt oft ein geeigneter Nachfolger. Zudem lockt der digitale Auftritt. In den zu investieren wäre für viele kleinen Betriebe zu teuer.

Bestattervervand sieht keinen Grund zur Sorge

Eine Marktführerschaft im Bestattungswesen durch Mymoria sieht Matthias Liebler, Vorsitzender im Bestatterverband Bayern e.V., in nächster Zeit nicht. Mymoria sei zwar ein großer Mitbewerber am Markt, doch Familienbetriebe mit ihren hohen Qualitätsstandards und ihrer Expertise vor Ort werde es auch in Zukunft geben. Die große Befürchtung, Mymoria nehme den etablierten Bestattern auf lange Sicht die Aufträge weg, teilt der Verbandvorsitzende nicht.