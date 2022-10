Bestattungen "von Amts wegen" nehmen in Regensburg leicht zu

"Auch, wenn es keine Angehörigen gibt: Wer einsam und verarmt stirbt, hat ein Recht auf eine Bestattung in würdiger Form", sagt Peter Müller. Das heißt: Die Stadt zahlt Sarg, Urne, eine Trauerfeier, samt Geistlichen oder Trauerredner, bevor der Verstorbene dann in einem Sammelgrab beigesetzt wird. Müller ist bei der Stadt Regensburg zuständig für sogenannte Ordnungsbestattungen. Das sind Beerdigungen, bei denen die Kosten die Kommunen trägt, weil es entweder keine Angehörigen mehr gibt oder sich die Angehörigen nicht rechtzeitig um die Beisetzung gekümmert haben.

Regensburg: Ordnungsbestattungen nehmen leicht zu

In diesem Jahr hat sich die Stadt daher bereits 67 Mal um die Bestattung eines Verstorbenen kümmern müssen. In 25 Fällen gab es keine Angehörigen mehr. "In Regensburg nehmen die Ordnungsbestattungen leicht zu", beobachtet Müller. Woran das liegen könnte, kann er nicht sagen. Die Pressestelle der Stadt Regensburg geht davon, dass die gestiegene Zahl an Ordnungsbestattungen vielleicht mit dem demografischen Wandel, den vier Krankenhäusern und zahlreichen Seniorenheimen in Regensburg zusammenhängt. Daher gäbe es auch mehr Sterbefälle. "Belastbare Fakten liegen der Stadt nicht vor", so die Pressestelle auf BR-Nachfrage.

Einsamer Tod: Bestattung ohne Angehörige nicht selten

Über die Ordnungsbestattungen führt die Stadt eigentlich keine Statistik. Die Stadt Regensburg schätzt aber, dass es jährlich um die 100 Fälle gibt, bei denen die Stadt die Bestattungen "von Amts wegen" durchführt. In 30 Prozent der Fälle lassen sich keine Angehörigen ermitteln. Finden sich doch noch Angehörige, die auch über ein Vermögen verfügen, kann die Stadt die entstandenen Bestattungskosten zurückfordern. Laut der Stadt Regensburg belaufen sich die Kosten dann zwischen 2.300 Euro bis 2.800 Euro. In den meisten Fällen kann die Stadt noch Angehörige ermitteln.

Sozialbestattungen: Wenn der Tod teuer wird

Neben Bestattungen "von Amts wegen" gibt es auch Sozialbestattungen. Das ist dann der Fall, wenn sich Angehörige keine Bestattung leisten können. Die Kosten übernimmt dann die Stadt. 2021 sind 108 Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten beim Sozialamt der Stadt eingegangen, 2022 bisher 85 Anträge. Insgesamt hat die Stadt für solche Sozialbestattungen im vergangene Jahr über 100.000 Euro ausgegeben.