Bestattungen ohne Sarg: In Bayern immer noch nicht möglich

"Ich wünsche mir, dass ein jeder Muslim dort bestattet werden kann, wo er möchte", sagt Belmin Mehic. Mehic ist Imam in der multiethnischen Gemeinde "Münchner Forum für Islam e.V.". Auf das Ende der Sargpflicht hoffen vor allem Musliminnen und Muslime in Bayern.

Denn in ihrem Glauben ist die Bestattung ohne Sarg noch ein fest verankerter religiöser Ritus.

Eine Lockerung der Sargpflicht nicht nur aus religiösen Gründen

Eigentlich sollte die sarglose Bestattung längst kein Thema mehr sein. 2019 beschloss der bayerische Landtag die Sargpflicht nicht nur aus religiösen Gründen zu lockern, sondern auch aus weltanschaulichen. Es geht schlichtweg um die Frage: Wie möchte ein jeder von uns bestattet werden?

Das Bestattungsrecht in Deutschland ist eine komplizierte Angelegenheit. Zunächst einmal ist es Ländersache. In 13 Bundesländern ist es bereits erlaubt, sarglos zu bestatten. Nur in Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt noch nicht. Hat sich ein Bundesland für sarglose Bestattungen ausgesprochen, müssen noch alle einzelnen Kommunen entscheiden, ob sie ihre Friedhofssatzung entsprechend anpassen.

In Bayern ist der Stand momentan der: Das Gesundheitsministerium muss eine aktualisierte Bestattungsverordnung erarbeiten und die ist noch nicht fertig. Deshalb ist seit der Landtagsentscheidung im November 2019 noch nichts weiter passiert.

Eine Beerdigung im Ausland, als Möglichkeit den religiösen Ritus zu erfüllen

Im Islam werden Verstorbene traditionell in weißen Tüchern bestattet - ohne Sarg. Da das in Bayern verboten ist, werden Tote häufig ins Ausland überführt. Für manche Hinterbliebene sei das eine emotional schwierige Situation, so Imam Belmin Mehic.

"In der islamischen Tradition gibt es auch den Glauben, dass Verstorbene von dem Besuch und den Bittgebeten die am Grab ausgesprochen werden, profitieren. Wenn das Grab aber kaum oder fast nie besucht wird, bereitet das den Familienangehörigen ein schlechtes Gewissen. Und es kann auch geschehen, dass die Familie aus organisatorischen Gründen nicht in der Lage ist an der Beerdigung teilzunehmen und das sind praktische Hürden mit denen die Familie konfrontiert wird und das führt zu einer psychischen und auch finanziellen Last." Belmin Mehic, Imam

Muslimische Grabfelder auf bayerischen Friedhöfen

Immerhin - auf immer mehr Friedhöfen in Bayern gibt es inzwischen muslimische Grabfelder. So auch in Ottobrunn, Penzberg und München. Auf dem Münchner Waldfriedhof zum Beispiel wurde das erste muslimische Grabfeld bereits 1959 eingerichtet. Hier muss zwar auch im Sarg bestattet werden, aber die Gräber sind alle Richtung Mekka ausgerichtet. Also zur wichtigsten muslimischen Pilgerstätte. Auch das ist ein wichtiger religiöser Ritus. Wie ein Sprecher der Friedhofsverwaltung gegenüber dem BR bestätigt, wäre man hier auch offen gegenüber sarglosen Bestattungen. Überhaupt setzte sich die Stadt München bereits seit 15 Jahren für sarglose Bestattungen ein.

Die Lockerung der Sargpflicht wären ein Zeichen für Akzeptanz und Integration

Auch Bestatter Salih Güler hofft, dass die Sargpflicht bald gelockert wird. Sein Bestattungsinstitut liegt direkt am Neuen Münchner Südfriedhof und dennoch überführt er 60 Prozent der Verstorbenen ins Ausland, wo sarglose Bestattungen erlaubt sind.

"Eine Tuchbestattung ist natürlich für den Islam sehr wichtig, weil der Leichnam soll ja so schnell wie möglich zur Erde zurück kommen. Wir kommen aus der Erde, gehen zur Erde zurück und werden von dieser wieder am Jüngsten Tag auferstehen. Da ist es auch wichtig, dass der Leichnam schnell einem Verwesungsprozess beigegeben wird. Und der Sarg ist natürlich ein Grund, der den gesamten Prozess verzögert." Salih Güler, Bestatter

In Gesprächen mit Hinterbliebenen muss Salih Güler auch immer wieder um Verständnis für die bayerische Bestattungsverordnung werben.

"Die Übermittlung dieser Information ist manchmal sehr schwer. Man geht davon aus, dass man in Deutschland lebt und hier alles eins ist. Und man hört natürlich von anderen Städten, dass dort sarglose Bestattungen möglich sind. Wieso dann in Bayern nicht?" Salih Güler, Bestatter

Religiöse Traditionen im Wandel der Zeit

Ob eine muslimische Bestattung mit oder ohne Sarg zu erfolgen hat, werde aber auch unter Gelehrten unterschiedlich diskutiert, so Imam Belmin Mehic. Dennoch wäre es schön, wenn jeder so bestattet werden könnte, wie er möchte.

"Für einige Muslime ist Deutschland eben keine zweite Heimat, sondern ihre einzige Heimat. Die haben 'keine Alternative'. Und daher können und wollen sie auch nicht irgendwo anders begraben werden." Belmin Mehic, Imam

Sarglose Bestattungen in Bayern. Ab wann sie - trotz Landtagsbeschluss - tatsächlich möglich sein werden, steht weiterhin nicht fest. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es auf BR Anfrage: Man arbeite aktuell am Verordnungstext.