Bestattung von Corona-Toten: Richtiger Abschied in Bayern schwer

Bayerisches Gesundheitsministerium bleibt bei Position

Dabei schreibt das Robert Koch-Institut auf seiner Website: "Eine berührungslose Abschiednahme am offenen Sarg ist mit entsprechendem Abstand möglich."

Auf BR-Anfrage begründet das Bayerische Gesundheitsministerium seine Position mit dem Schutz der Bestatter. Denn für Abschiede am offenen Sarg müssten Vorbereitungen getroffen treffen, die "ggf. ein erhöhtes Ansteckungsrisiko für das Bestattungspersonal" bedeuten. Eine Änderung der Regelung sei "derzeit nicht geplant".

Ausnahme auf Antrag

Allerdings betont eine Sprecherin, dass die Gesundheitsämter im Einzelfall Ausnahmen gestatten können. Den Antrag müssten Angehörige oder Bestatter stellen. Bei der Prüfung würde etwa berücksichtigt, ob sich die Familie eine Verabschiedung am offenen Sarg wünscht.

Dieses Interesse sei abzuwägen "mit der erhöhten Gefahr einer Übertragung der Infektionskrankheit durch den Verstorbenen". Zeitliche Vorgaben für die Bearbeitung des Antrags gäbe es nicht, wegen der Bestattungsfristen würde aber zügig bearbeitet. Der Staatsregierung sei nicht bekannt, dass Genehmigungen im Einzelfall verweigert wurden.

Infektionsrisiko wird angezweifelt

Die Infektionsgefahr für Bestatter wird jedoch von Experten angezweifelt. "Ich finde dieses Argument ehrlich gesagt übertrieben und auch nicht gut begründbar", sagt Prof. Jan-Peter Sperhake vom Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. In Schutzkleidung obduziert er mit seinem Team seit Beginn der Pandemie Leichen von Menschen die an Covid-19 verstorben sind. Dabei wird Gewebe mit hoher Viruslast freigelegt, etwa die Lungen.

In zwei Jahren habe es "möglicherweise ein oder zwei Infektionen" gegeben, die aber vielleicht auch von woanders stammten, so Sperhake. "Wenn ich jetzt das vergleiche mit einer Situation, wo der Bestatter am intakten Leichnam mit der gebotenen Vorsicht und mit Schutzmaßnahmen, sprich Mundschutz und Handschuhen, hantiert, sehe ich da kein besonderes Risiko."

"Leichen husten nicht"

Auch für Angehörige sei eine kontaktlose Verabschiedung am offenen Sarg im Wesentlichen ungefährlich. Das Virus sei zwar mitunter noch Tage nach dem Tod nachweisbar, aber nicht unbedingt vermehrungsfähig. Selbst wenn die Leiche angefasst werde, sei die Ansteckungsgefahr wahrscheinlich sehr, sehr gering. "Man muss ja angehustet oder angesprochen werden, man braucht diese Aerosole, damit das Virus verbreitet werden kann", so Sperhake.

In einer Publikation hätten seine Kollegen und er es so zusammengefasst: "Leichen husten nicht." Sperhake hält die Infektionsgefahr durch andere Trauergäste für wesentlich größer, deshalb sollte Maske getragen werden. Anders sieht es bei Waschungen aus, vor allem mit heißem Wasser: Dort könnten Aerosole entstehen, aber auch da könnten sich Bestatter schützen.

Zwiespalt für Bestatter

Bestatter seien dabei im Zwiespalt, sagt Matthias Liebler vom Bestatterverband Bayern: zwischen gesetzlichen Vorgaben und nachvollziehbaren Wünschen der Angehörigen. Sich zu verabschieden, sagt er, sei ganz wichtig. Seiner eigenen Erfahrung nach würden etwa drei Viertel der Familien am offenen Sarg Abschied nehmen wollen.

Das sei ein wichtiges Element der Trauerbewältigung: Denn Angehörige hätten oft noch das letzte Bild des Verstorbenen aus dem Krankenhaus im Kopf, zwischen Schläuchen und piepsenden Apparaten. Ihn versorgt und schön gekleidet im Sarg zu sehen sei ein ganz anderer Anblick. "Der bleibt natürlich ewig."

Über Regeln hinweggesetzt

Liebler weiß von Bestattern, die trotz der Vorgaben Abschiede wie vor der Pandemie anbieten. Auch in seinem eigenen Unternehmen hat er sich über die Regelung bereits hinweggesetzt. "Ich persönlich habe es schon so gehandhabt, dass wir hinter Glas aufgebaut haben oder eben am offenen Sarg, haben mit den Angehörigen die 'Spielregeln' besprochen." Also: Abstand, keine Berührung, maximal vier Personen im Verabschiedungsraum. "Dazu stehe ich auch, wohlwissend, dass es eigentlich nicht zulässig ist."

Die Möglichkeit einer Verabschiedung hinter Glas gäbe es aber nicht überall. Liebler hält die Gefahr für Bestatter bei einer Verabschiedung am offenen Sarg für nicht allzu groß, wenn die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Ihm ist kein Fall bekannt, bei dem sich ein Bestatter oder Angehöriger angesteckt hätte.

"Das macht überhaupt keinen Sinn"

Kritik an der bayerischen Regelung kommt auch von der Opposition. "Das macht überhaupt keinen Sinn", sagt die SPD-Politikerin Ruth Waldmann. In der ganzen Pandemie würden die Themen Tod und Bestattung vernachlässigt und unnötig restriktiv gehandhabt.

Auch Dominik Spitzer von der FDP hält die Regelung "als Arzt, aber auch als Mensch" für "nicht tragbar" und "grausam". Das RKI habe mit seiner Einschätzung völlig recht, dass dies mit Abstand machbar sei. Ebenso spricht sich Christina Haubrich von den Grünen für eine Neuregelung aus. Man dürfe Angehörigen in der Trauer nicht noch bürokratische Hürden in den Weg legen. Dass die Gesundheitsämter Anträge genehmigen sollen, sei ein "Rezept für Überforderung auf allen Seiten." Auch Anita Schedel hält das für absurd. "Wo ist die Bürokratie schon wieder gelandet?"

In anderen Bundesländern dürfen sich Angehörige ohne Antrag am offenen Sarg verschieden, etwa in Sachsen und Schleswig-Holstein. In Nordrhein-Westfalen gibt es kein grundsätzliches Verbot, aber auch keine grundsätzliche Freigabe – das Gesundheitsamt entscheidet. Anita Schedel wünscht sich einheitliche Regelungen. Sie will nach vorne sehen, Vorwürfe und Schuldzuweisungen brächten ihren Mann nicht zurück. Aber: "Es ist mir schon wichtig, dass so etwas nicht nochmal passiert. Dass man auch erkennt, dass es die Würde des Menschen erfordert, dass man sich auch von ihm verabschieden und ihn auch begleiten sollte."