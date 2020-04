Ein schwerer Gang: Bestattungen in Zeiten von Corona

Das Coronavirus nimmt auf sämtliche Bereiche unsere Lebens Einfluss: im Job, im Alltag und auch in sehr persönlichen Momenten. Bei einer Geburt darf der der Vater nur unter Schutzvorkehrungen dabei sein. Hochzeiten im Standesamt finden nur mit Sicherheitsabstand statt - an die Traumhochzeit in der Kirche ist im Moment gar nicht zu denken. Und selbst für Beerdigungen gelten derzeit völlig andere Regeln.

Beerdigung nur mit dem engsten Familienkreis

Nur der engste Familienkreis darf bei einer Bestattung dabei sein, erklärt Michael Würdinger, Bestatter in Ansbach. Enge Familie bedeute aber nicht Angehörige, denn die sind nicht unbedingt mit der oder dem Verstorbenen verwandt. Maximal 15 Personen sind erlaubt. Und damit man den Personenkreis einschränken kann, ist es aktuell auch untersagt, den Termin der Beisetzung in einer Traueranzeige zu veröffentlichen. Entweder man entscheidet sich als Familie für eine Traueranzeige ohne Termin oder veröffentlicht diese nach der Bestattung.

Trauergottesdienst unter Vorgaben

Corona hat auch Auswirkungen auf den Trauergottesdienst. Denn dieser darf aktuell nur unter freiem Himmel stattfinden. Laut Würdinger wird der Gottesdienst in Ansbach direkt am Grab abgehalten – mit Sicherheitsabstand zwischen den Trauergästen. Wegen der kleinen Anzahl an Gästen fällt dieser in der Regel kürzer aus und auch traditionelle Rituale am Grab lassen sich wegen der hohen Infektionsgefahr nicht umsetzen. So können die Trauernden kein Weihwasser oder eine Schaufel Erde auf den Sarg streuen.

Verabschieden fällt Verwandten schwerer

Die angesprochenen Maßnahmen betreffen auch den Abschied. Eine Beerdigung, bei der man sich am offenen Sarg von seinem Angehörigen verabschieden kann, ist nicht erlaubt. Allgemein ist es der Familie nicht einmal erlaubt, die Tote oder den Toten überhaupt noch einmal zu sehen.

Das heißt, der persönliche Abschied vom geliebten Menschen fehlt komplett, sagt Michael Würdinger, Bestatter aus Ansbach. Das sei für viele ein wichtiger Schritt für das Verständnis des Todes und dadurch ein gravierender Einschnitt in die Trauerarbeit. Dieser Abschied könne dann – anders als eine Hochzeit, Taufe oder ein anderes Fest – nicht mehr nachgeholt werden. Das setzt einigen Trauernden schwer zu. Dazu kommt, dass auch die Verwandten untereinander den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand einhalten müssen.

Mehr Feuerbestattungen durch Corona?

Mehr Feuerbestattungen als vorher gibt es nicht. Das bestätigt sowohl Michael Würdiger aus Ansbach, als auch Marco Wunder, der als Bestatter viel in Dinkelsbühl arbeitet. Ist der Wille des Verstorbenen eine Erdbestattung, dann halten sich die Verwandten in der Regel auch an diesen letzten Wunsch. Ein Irrglaube sei, dass Menschen, die infolge einer Corona-Erkrankung sterben, verbrannt werden müssen, so Würdinger.

Urnenbeisetzung aufschieben

Es sei kein Trend, aber dennoch zu bemerken, dass einige Urnenbeisetzungen aufgeschoben werden, um doch noch eine Bestattung im größeren Kreise abhalten zu können. Zumindest stellt das Michael Würdinger in Ansbach fest. Auch in Dinkelsbühl kommt es zu einigen wenigen Verschiebungen, die jedoch auch mit dem Reiseverbot zusammenhängen, sagt Marco Wunder. Enge Familienmitglieder können bei einer weiteren Anreise aktuell nicht so einfach ein Hotel nehmen.

Grundsätzlich ist eine Bestattung aber auch immer ein Abschluss, sodass die meisten Urnenbeisetzungen auch im normalen zeitlichen Rahmen stattfinden.