Bestattung im Leintuch: Für Muslime oder auch für Natur-Jünger?

Gönül Yerli, Vizedirektorin der islamischen Gemeinde in Penzberg erklärt, warum Muslime traditionell lieber ohne Sarg bestattet werden: "Es wird im Koran berichtet, dass der Mensch aus Erde erschaffen wurde und aus dieser Ursubstanz bestehend der Erde auch direkt zurückgeführt werden soll."

Nicht nur Muslime begrüßen den Wegfall der Sargpflicht

Dass in Bayern nun ein Begräbnis ohne Sarg möglich ist, freut Gönül Yerli. Und mit dieser Freude ist sie nicht alleine. Miriam Brenner findet die Vorstellung einer Beisetzung im Leintuch ebenfalls "sehr attraktiv". So werde der Verstorbene direkt wieder eins mit der Erde. "Ich komme aus der Erde, ich gehe wieder in die Erde. Ein geborgenes Gefühl gibt mir das irgendwie, diese Vorstellung."

Miriam Brenner ist seit 16 Jahren Klinik- und Hospizclown, seit der Corona-Krise auch im Bestattungswesen aktiv und sie ist Trauerrednerin. Die Beschäftigung mit dem Tod spielt eine große Rolle in ihrem Leben. Miriam Brenner als Nicht-Muslimin und Gönül Yerli als Muslimin: Beide können der Vorstellung der Bestattung nur im Leintuch etwas abgewinnen.

Seit 1. April aus weltanschaulichen Gründen erlaubt

In Bayern ist das erst seit dem 1. April erlaubt, in den meisten Bundesländern schon viel länger gang und gäbe. Dafür dürfen in Bayern auch Nicht-Muslime aus weltanschaulichen Gründen so begraben werden. Eine gute Sache, findet Sterbe-Aktivistin Miriam Brenner: "Toll, dass Bayern da so einen Vorreiter spielt. Baden-Württemberg hat auch die Sargpflicht aufgehoben, aber eben nur für die Religionen."

Särge treiben Beerdigungskosten in die Höhe

Die sarglose Bestattung kann aus unterschiedlichen Gründen attraktiv sein. Ein Begräbnis in Deutschland kostet durchschnittlich fast 13.000 Euro. Fällt der Sarg weg, lässt sich Geld sparen. Und auch Umweltschutz-Gründe können eine Rolle spielen. Bei um die 900.000 Todesfällen im Jahr in Deutschland macht das ebenso viele Särge aus, denn auch bei Feuerbestattungen gilt vor der Verbrennung die Sargpflicht.

Sargpflicht gilt erst seit 19. Jahrhundert

Schon der habsburgische Kaiser Joseph II. hielt aus Sorge um seine Wälder nichts von Särgen und sprach ein Verbot aus, weiß Gerold Eppler, stellvertretender Leiter des Museums für Sepulkralkultur in Kassel. "Im Mittelalter war es auch im christlich abendländischen Kulturkreis durchaus üblich, dass man Verstorbene ohne Sarg beigesetzt hat. Also von daher ist es nichts Neues. Die Veränderungen, dass man den Sarg verbindlich festschreibt, greift erst seit dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert."

Bestattung im Leintuch war schon jüdische Tradition

Die sarglose Bestattung geht auf eine jüdische Tradition zurück. Auch Jesus wurde ohne Sarg bestattet. Doch heute gibt es Kritik an dieser Art der Bestattung: Es sei unhygienisch, die Leichname würden nicht richtig verrotten. Doch das ist nicht belegt. Laut dem Kriminalbiologen Mark Benecke verwesen Leichname ohne Sarg sogar schneller. Vermutlich, weil so Bakterien und andere Organismen direkt an den Körper können.

Für manches müssten noch Lösungen gefunden werden, so Eppler. Zum Beispiel, wie man einen Leichnam ohne Sarg gut transportieren könne, vielleicht mit einer Holztrage. "Ich glaube auch, da findet man Lösungen, gerade in Großstädten sind Friedhofsträger sehr offen und sensibel."

Experte erwartet keine übermäßige Nachfrage

In München setzt sich die Kommune schon seit langem für eine Liberalisierung ein. Dass es jetzt einen Ansturm auf ein sargloses Begräbnis geben wird, glaubt Gerold Eppler allerdings nicht. In den Niederlanden gibt es zum Beispiel schon seit 1990 keine Sargpflicht mehr. Sarglose Begräbnisse konnten sich trotzdem nicht durchsetzen.

Für Gönül Yerli von der Muslimischen Gemeinde Penzberg ist der Wegfall der Sargpflicht eine gute Nachricht – für Menschen aller Weltanschauungen: "Ich glaube ja, Trauerrituale sind eh Rituale die wenig den Toten oder Verstorbenen angehen und sind ja eher der Trost für die Hinterbliebenen. Und das sollte für die Hinterbliebenen stimmen, mit dem Wissen, dass sie zum Abschluss alles richtig gemacht haben."