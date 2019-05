Bestatterprozess: Staatsanwaltschaft Schweinfurt will Revision

Wie berichtet, war der 51 Jahre alte Bestatter am 16. April vom Vorwurf "Störung der Totenruhe" freigesprochen worden. Angeklagt war der Mann in fünf Fällen, weil er nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Verstorbene ohne Einwilligung der Angehörigen zu Ausbildungszwecken in das "Bundesausbildungszentrum der Bestatter" gefahren haben soll. Dieses liegt rund 30 Kilometer entfernt in Münnerstadt im Landkreis Bad Kissingen.

Azubis verfolgten Geschehen

Der Bestatter sagte im Prozess, dass in Münnerstadt ein Mitarbeiter unter Aufsicht eines Spezialisten die Verstorbenen versorgt habe. Azubis hätten das Geschehen allenfalls durch eine Glasscheibe aus dem Nebenraum verfolgt. Er hielt dagegen, dass die Angehörigen ihm vertraglich die Totenfürsorge übertragen hatten.

Eine ehemalige Mitarbeiterin des Bestatters sagte im letzten Sommer gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, dass an Verstorbenen in Münnerstadt unter anderem sogenannte hygienische Versorgungen vorgenommen worden seien. In Kursen von zehn bis 15 angehenden Bestattern sei zum Beispiel der Mund der Verstorbenen verschlossen worden. Heißt, mit Nadelstichen und Faden seien in der Mundhöhle der Verstorbenen Gaumen und Unterkiefer vernäht und fixiert worden. Der Reihe nach hätten das Azubis gemacht, dann seien die Nähte gelöst und der nächste drangekommen, sagt sie gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Staatsanwaltschaft sieht Totenruhe gestört

Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt hatte im Prozess eine Geldstrafe in Höhe von 8.000 Euro beantragt. Nachdem die Staatsanwaltschaft die schriftliche Urteilsbegründung erhalten hat, entschied sie, dass bereits eingelegte Rechtsmittel als Revision geführt werden sollen. Das Amtsgericht Schweinfurt war in seinem Urteil der Ansicht, dass mit dem Transport der Verstorbenen in das Bundesausbildungszentrum auch ohne Einverständnis der Angehörigen nicht der Tatbestand "Störung der Totenruhe" erfüllt ist. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt sieht das laut Haderlein anders: "Weil wir der Meinung sind, dass, wenn jemand Tote ohne Einverständnis der Angehörigen an einen anderen Ort bringt, dann ist das juristisch eine 'Wegnahme'".

💡 Was bedeutet die Revision?

Mit der Revision gehen die Akten nun an die Generalstaatsanwaltschaft in München zur Vorlage beim Bayerischen Obersten Landesgericht. Revision heißt, dass das Urteil des Amtsgerichts überprüft wird ohne eine neue Verhandlung, bei der Zeugen vernommen oder eine neue Beweisaufnahme erhoben wird. Als Ergebnis der Revision sind mehrere Entscheidungen möglich: Unter anderem, dass das Urteil des Amtsgericht Schweinfurt bestätigt wird oder, dass das Urteil aufgehoben und eine komplett neue Hauptverhandlung angesetzt wird.