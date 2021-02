Best of: Politischer Aschermittwoch in Bayern

Das Jahr 1919 gilt als Geburtsstunde des Politischen Aschermittwochs. Die Partei "Bayerischer Bauernbund" rief damals zum ersten Mal zu einer solchen Kundgebung auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg führte die Bayernpartei die Tradition fort und lieferte sich mit der CSU die ersten Fernduelle. Ein Rückblick auf Aschermittwochs-Reden aus den vergangenen Jahren:

Redner-Maßstab Franz Josef Strauß

Der langjährige CSU-Chef und Ministerpräsident Franz Josef Strauß (CSU) gilt vielen als Maßstab für die Rednerinnen und Redner am Politischen Aschermittwoch. Strauß prägte wie kein anderer die bissigen Reden des Politischen Aschermittwochs und sorgte über die Jahre für deftige Sprüche.

Beim Aschermittwoch 1970, damals noch in Vilshofen, griff Strauß unter anderem die Ostpolitik der sozialliberalen Regierung Brandt an: "Mir sträuben sich die Haare, wenn ich sehe, wie der dilettantische Amateurdiplomat Bahr in Moskau über Fragen verhandelt, von denen die Zukunft ganz Europas abhängen könnte."