Best of Gold - Top Ten der fränkischen Weine

Zum 18. Mal hat der Fränkische Weinbauverband dieses Jahr die Auszeichnung "Best of Gold" vergeben. Als Anerkennung ihrer herausragenden Leistungen wurde den Gewinnern der zehn Kategorien des Wettbewerbs als Trophäe ein Ceratit nodosus überreicht verliehen. Das ist ein versteinerter Urzeitkopffüßer, der für einzigartige Weine und den Boden steht, auf dem diese entstehen.

Fachjury entscheidet

Der Weinwettbewerb sei in Deutschland einzigartig, sagt Weinbaupräsident Artur Steinmann. Dass die Verkostung und die Bekanntgabe der Gewinner an einem Tag stattfinden würden, gebe es nur bei "Best of Gold". Bereits früh am Tag der Preisverleihung traf sich die Jury aus Journalisten, Bloggern, Sommeliers und Gastronomen, um in mehreren Durchgängen in verdeckten Verkostungen die Weine zu bewerten. Am diesjährigen Wettbewerb haben 91 Weingüter teilgenommen, die 435 Weine einreicht hatten.

Gewinner von "Best of Gold" 2021

Die Trophäen gingen dieses Jahr an das Weingut Roth (Wiesenbronn) für einen 2018 Wiesenbronner Heller Berg Blaufränkisch G Qualitätswein, das Weingut Josef Walter (Bürgstadt) für einen 2015 Bürgstadter Centgrafenberg Frühburgunder, das Weingut Popp (Iphofen) für einen 2020 Iphöfer Kronsberg Silvaner, das Weingut Max Markert Eibelstadt für einen 2019 Eibelstadter Kappelenberg Müller-Thurgau Kabinett, das Weingut & Winzerhof Emmerich (Iphofen) für einen 2008 Iphöfer-Julius-Echter-Berg Silvaner, das Weingut Horst Sauer (Escherndorf) für einen 2020 Escherndorfer Fürstenberg Blauer Silvaner, das Weingut Rainer Sauer (Escherndorf) für einen 2019 Am Lumpen 1665 Riesling, die Bayerische Landesanstalt für Weinbau & Gartenbau (Veitshöchheim) für einen 2018 Thüngersheimer Scharlachberg Sauvignon blanc, das Weingut Max Müller I (Volkach) für einen 2019 Sommeracher Katzenkopf Silvaner und das Weingut Juliusspital (Würzburg) für einen 2014 Iphöfer-Julius-Echter-Berg Silvaner Trockenbeerenauslese.

Fränkische Weinkönigin ist stolz

"Die Qualität in der Region ist unglaublich", freute sich die fränkische Weinkönigin Carolin Meyer. Solche Weine erleben zu dürfen mache sie unglaublich stolz. Meyer ist coronabedingt bereits seit drei Jahren im Amt. Die Siegertrophäe von "Best of Gold", der Ceratit nodosus, soll die Einzigartigkeit der fränkischen Weine und Böden widerspiegeln. Der versteinerte Urzeitkopffüßler lebte vor 225 Millionen Jahren. Zu dieser Zeit entstand die einzigartige Gesteinsformation aus Keuper, Muschelkalk und Buntsandstein im Bereich des heutigen Weinbaugebiets Franken. Diese Trias mache Franken einzigartig. Franken sei die einzige Weinanbauregion der Welt, die alle drei Bodenarten der Trias unter sich vereint, so Weinbaupräsident Artur Steinmann.

"Best of Gold" – der Oscar des Frankenweins

"Best of Gold" ist eine der renommiertesten Auszeichnungen des Weinbaugebiets Franken, der Silvaner Heimat seit 1659. Seit mittlerweile 18 Jahren führt der Fränkische Weinbauverband den Wettbewerb durch. Ziel ist es, die besten Weine Frankens zu ermitteln. Der Preis adelt die Spitzenweine unter den prämierten Frankenweinen. Voraussetzung für eine Teilnahme an dem Weinwettbewerb ist, dass die Weine bereits mit einer Goldmedaille der Fränkischen Weinprämierung ausgezeichnet wurden oder im Vorfeld eine sensorische Prüfung bestanden haben und einer Goldmedaille würdig befunden wurden.