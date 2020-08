"Best of Gold 2020": Jury kürt die zehn besten Frankenweine

Sie gilt als die wichtigste Weinleistungsschau Frankens. Bei der Veranstaltung "Best of Gold" prämiert der Fränkische Weinbauverband einmal jährlich die zehn besten Weine Frankens. Bei der 17. Ausgabe der Prämierung standen in den zehn Kategorien so viele Weine wie noch nie zur Wahl.

Jury bewertet Weine aus Franken

Dieses Mal reichten 82 Weingüter insgesamt 446 Weine ein. In der Vorverkostung wurden 28 Weine abgelehnt, sodass die Jury aus 50 Weinexperten, Journalisten, Bloggern, Sommeliers und Gastronomen in der Endrunde an einem Tag 418 Weine verkostete und bewertete.

"Best of Gold 2020" unter Corona-Bedingungen

Wegen der Corona-Pandemie galten bei der diesjährigen Auflage von "Best of Gold" Hygienemaßnahmen – eine besondere Situation, so Weinbaupräsident Artur Steinman. Die Teilnehmerzahl sei reduziert gewesen. Außerdem habe man "elf Bocksbeutel Abstand" gehalten. "Nur unter Einhaltung der strengen Sicherheits- und Hygienevorschriften ist es uns möglich, Best of Gold dieses Jahr durchzuführen."

Weine aus zehn Orten unter den Siegern

Die Gewinnerweine kommen in diesem Jahr von den folgenden Weingütern: Weingut Bruno Arnold aus (Randersacker), Weingut Bürgerspital z. Hl. Geist (Würzburg), Weingut Rainer Sauer (Escherndorf), Winzerkeller Sommerach (Sommerach), Weingut A. & E. Rippstein (Sand am Main), Weingut Kreglinger (Segnitz), Weingut Hans Wirsching (Iphofen), Weingut Dereser (Stammheim), Winzerhof Burrlein (Mainstockheim) und Weingut Horst Sauer (Escherndorf).