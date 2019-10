Bessere Radwege in Rosenheim gefordert

Auch in Rosenheim soll Fahrradfahren sicherer und komfortabler werden. Das wünscht sich zumindest die Initiative "Radentscheid". Am Vormittag startet dazu auf dem Max-Josefs-Platz eine Unterschriftenaktion für ein Bürgerbegehren.

Vorausgegangen war ein Aufruf Anfang Juni, auf den hin rund 80 Interessentinnen und Interessenten in den Räumen des Rosenheimer Kunstvereins zusammenkamen. Von ihnen erklärte sich ein Großteil spontan bereit, aktiv mitzuarbeiten.

Was wollen die Initiatoren erreichen?

Die Forderungen des "Bürgerbegehrens Radentscheid Rosenheim": Die Stadt soll mehr Platz für den Radverkehr bereitstellen, Unfallschwerpunkte entschärfen und ein lückenloses Radwegenetz schaffen. Rosenheim biete beste Voraussetzungen zum Radeln mit seinen kurzen Distanzen, und dennoch würden immer noch fast 60 Prozent aller Wege unter fünf Kilometer mit dem Auto zurückgelegt, so ein Sprecher der Initiative.

2.700 Unterschriften nötig

Um einen Bügerentscheid herbeizuführen, der den Stadtrat verpflichtet, die Ziele des Radentscheids umzusetzen, bräuchte die Initiative mindestens 2.700 Unterschriften. Ähnliche Aktionen gab es bereits in Bamberg, München und Würzburg. Auch in Regensburg werden gerade Unterschriften gesammelt, in Nürnberg ist eine ähnliche Aktion in Planung.