Bessere Luft in den Städten – außer in München

München hat noch einiges zu tun. Die bayerische Landeshauptstadt gehört zu den wenigen Städten, in denen die Grenzwerte für Stickstoffdioxid noch überschritten werden. Und: München steht auf Platz eins der vorläufigen Liste des Umweltbundesamtes.

Diese Liste ist in den letzten Jahren aber deutlich kürzer geworden. 2018 waren es noch 57 Städte, in denen zu hohe Stickstoffdioxidwerte gemessen wurden. 2019 war es nur noch etwa die Hälfte davon und für 2020 geht das Umweltbundesamt davon aus, dass weniger als zehn Städte in Deutschland den Grenzwert überschritten haben.

Sauberere Autos und Softwareupdates

Verantwortlich für Stickstoffdioxid in den Städten ist vor allem der Straßenverkehr, insbesondere Diesel-Pkws. Hier sieht Bundesumweltministerin Svenja Schulze aber große Erfolge und spielt auf die Betrugssoftware in Autos an: "Wir haben europaweit vorgeschrieben, dass neue Dieselfahrzeuge nicht nur auf dem Prüfstand, sondern auch auf der Straße die Grenzwerte einhalten müssen." Das mache sich jetzt bemerkbar, sagt die SPD-Politikerin. Neue, sauberere Autos und Software Updates sind die Hauptgründe für die bessere Luft. Aber auch die Maßnahmen der Städte wie Tempo-30-Zonen, Fahrbeschränkungen und die Nachrüstung von Bussen hätten geholfen.

Kaum Effekte durch den Lockdown

Die Politik habe den Trend für die sinkenden Werte angestoßen, meint Schulze. Dies sei kein kurzfristiger Corona-Effekt. Denn der Lockdown im Frühjahr fällt übers Jahr hinweg kaum ins Gewicht, weil nur etwa vier Wochen lang der Verkehr merklich zurückging. Flächendeckende Fahrverbote, wie sie am Anfang ihrer Amtszeit diskutiert wurden, seien damit vom Tisch, sagt die Bundesumweltministerin.

Niedrigste Feinstaubwerte seit Messung

Hoffnungsvoll stimmt sie auch der Rückgang von Feinstaub: 2020 war das Jahr mit den niedrigsten Werten seit Beginn der Messungen Ende der 1990er Jahre. Die stärkste Belastung in Bayern wurde an der Landshuter Allee in München gemessen. Insgesamt liegen die Werte an bayerischen Messstationen – wie im Rest von Deutschland – aber im Rahmen.

Dennoch, Grund zur Entwarnung sieht der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, nicht. Er weist darauf hin, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit 2005 strengere Werte als in der EU und in Deutschland empfiehlt. Noch im Verlauf dieses Jahres werde die WHO Vorschläge machen, wie die Werte angepasst werden sollten. Messner rät der deutschen Politik das ernst zu nehmen und die Grenzwerte für Feinstaub ambitionierter zu gestalten.

Feinstaub und Corona?

Dass die Feinstaubwerte 2020 so niedrig waren, führt das Umweltbundesamt auch auf den extrem milden und feuchten Winter im vergangenen Jahr zurück. Bei kaltem, klaren Winterwetter gebe es weniger Luftaustausch, das führe zu mehr Feinstaub in der Luft. Und das kann besonders mit Hinblick auf Corona gefährlich sein, erklärt Messner. Denn Feinstaub belaste die Atemwege und das Lungensystem. Somit schwäche Feinstaub die Abwehrkräfte der Menschen gegenüber der Pandemie. Messner zitiert Studien, wonach die Wahrscheinlichkeit für einen schwereren Covid-19-Krankheitsverlauf größer sei in Gegenden mit starker Feinstaubbelastung.

Mitte dieses Jahres will die Weltgesundheitsorganisation höhere Grenzwerte für Feinstaub vorschlagen. Die Bundesumweltministerin geht davon aus, dass das im kommenden Jahr auch in der EU zu strengeren Regeln führen wird.