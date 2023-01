Bessere Handschrift durch mehr Bewegung?

Mehr als 30 Muskeln und 15 Gelenke in Armen und Beinen sind nötig für das Schreiben mit der Hand. Denn wie wir etwas notieren, habe großen Einfluss darauf, wie wir denken, teilt das gemeinnützige Schreibmotorik Institut mit Sitz in Heroldsberg anlässlich des Internationalen Tags der Handschrift am 23. Januar mit. Eine flüssige Handschrift ist also wichtig. In einem Pilotprojekt testet das Institut derzeit, ob Grundschulkindern durch mehr Bewegungs- und Entspannungsübungen im Unterricht das Schreiben mit der Hand leichter fällt und sie dadurch zudem konzentrierter bleiben. An dem Projekt beteiligt sich auch die Grundschule Stein.

Aufwärmübung vor dem Schreiben lockert die Finger

Es ist "Schriftzeit" in der jahrgangsgemischten Klasse 1/2 d an der Grundschule Stein. Auf dem Stundenplan heute steht: Druck- und Schreibschrift üben. Zunächst müssen die Finger aufgewärmt werden. Lehrerin Vivien Semmelmann gibt die Anweisungen: "Du schnappst dir deinen Lieblingsbleistift, mit dem du heute gerne schreiben möchtest. Dann wanderst du zehnmal am Finger hoch und runter, ohne dass der Bleistift runterfällt." Flink drehen die 22 Kinder ihre Stifte in der Hand. Die meisten der Schreibgeräte bleiben zwischen den Fingern und landen nicht auf dem Fußboden. Dann geht’s auch schon los mit dem Schreibtraining, bei dem viele der Kinder besonders auf ihre Stifthaltung achten wollen. Felix erklärt, warum: "Wenn wir zu fest aufdrücken, kann das Blatt reißen. Wenn wir zu leicht schreiben, kann man's nicht sehen."

Der Smiley auf dem Zeigefinger gibt den richtigen Schreibdruck vor

Hilfreich für den richtigen Druck ist ein kleiner Smiley, der auf den Zeigefinger der Schreibhand gemalt ist – gleich unterhalb des Nagelbetts. Der Smiley zeigt an, wie fest die Kinder beim Schreiben aufdrücken. Wird die Stelle um den Zeigefinger weiß, war es zu fest, weiß die 7-jährige Esma. "Für die Kinder ist das eben ein Zeichen, dass sie zu stark drücken. Der Smiley muss immer in Hautfarbe bleiben und darf nicht weiß anlaufen", ergänzt Lehrerin Vivien Semmelmann. Wenn man zu fest drückt, falle der Smiley in eine Mulde und bekomme ein Runzelgesicht. Das will man vermeiden.