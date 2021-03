"Besser jetzt reagieren": Infektiologe besorgt über Corona-Lage

Auch wenn sich derzeit vermehrt junge Menschen zwischen 15 und 30 Jahren ansteckten, bereitet dem Chef-Infektiologen der Regensburger Uniklinik, Bernd Salzberger, die Corona-Entwicklung Sorge. In der Rundschau im BR Fernsehen nannte Salzberger als Grund:

"Weil wir bisher immer gesehen haben, dass das nicht lange dauert, und dann steigen die Inzidenzen auch bei den Älteren. Also es gibt keine abgegrenzten Altersgruppen, leider, sondern das geht dann irgendwann los. Und ich glaube, wenn man reagiert, dann besser jetzt." Bernd Salzberger, Chef-Infektiologe der Regensburger Uniklinik

In Kliniken noch Patienten aus der zweiten Welle

Bei der Beurteilung des Infektionsgeschehens muss nach Ansicht Salzbergers neben den Inzidenzwerten auch die Belegungssituation in den Krankenhäusern berücksichtigt werden. In Ostbayern seien die Patienten der zweiten Welle noch nicht aus den Kliniken entlassen worden. Die Intensivstationen seien dort sehr voll.

"Und wenn das passiert, was Christian Drosten schon letztes Jahr gesagt hat, dass jetzt eine Welle auf uns zurollt, in der vor allem die 40- bis 70-Jährigen oder bis 80-Jährigen krank werden, die darüber sind geimpft, dann ist das eine große Belastung für die Krankenhäuser. Und das wird die Intensivstationen wirklich sprengen. Die Menschen dort sind abgearbeitet." Bernd Salzberger, Chef-Infektiologe der Regensburger Uniklinik

Der Infektiologe betonte in den dem Interview auch, dass die laufenden Impfungen für die jetzt anrollende Welle zu spät kämen.

Warnung vor brasilianischer Virus-Mutante bei Urlaubsrückkehrern

Salzberger warnte auch vor der brasilianischen Virus-Variante, die auf Mallorca vorkommt und die sich über zurückkehrende Urlauber auch in Deutschland ausbreiten könnte. Denn das sei eine Variante, dich sich leichter übertrage und "die eine Immunität, die man sich durch eine frühere Infektion oder Impfung erworben hat, ein bisschen abschwächt".

Steigende Infektionszahlen in Deutschland

Die Infektionslage in Deutschland verschlechtert sich rasant. So steckten sich zuletzt knapp 60 Prozent mehr Menschen nachweislich mit dem Coronavirus an als noch vor zwei Wochen. Das Robert Koch-Institut gab die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche - am Montagmorgen mit 107,3 an. Das ist der höchste Stand seit 26. Januar. Vor 14 Tagen lag die Inzidenz noch bei 68,0.

In Bayern liegt der Wert aktuell bei 110,7. Von den 96 bayerischen Landkreisen und Städten haben mittlerweile 56 eine Inzidenz von über 100 und gelten damit als Corona-Hotspot.