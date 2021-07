Besser gewappnet bei Starkregen: So soll Forschung helfen

Klimaforscher: Wir müssen mit dem Wasser leben lernen

Vor Klimaerwärmung und damit auch mehr Extremwetterereignissen warnen Klimaforscher schon lange. Einer von ihnen ist Stefan Emeis vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Er ist Teil der KARE-Forschungsgruppe. Für Emeis ist es nicht fünf vor zwölf, sondern bereits zwölf. Die letzten Wochen seien für ihn ein Beleg dafür gewesen. Höchste Zeit zu handeln, so sein eindringlicher Appell. Der Mensch müsse lernen, mit dem Wasser zu leben. Seiner Meinung nach können die Starkregenereignisse nicht schnell beseitigt werden. Die einzige Lösung sei daher, dem Wasser genügend Raum zu geben.

Weilheim bietet Hochwasser schon jede Menge Platz

Vor den Toren von Weilheim gibt es ein großes Rückhaltebecken. Solche Wasser-Pufferlösungen sind eine Möglichkeit, um das Wasser erst gar nicht in den Ort zu lassen. Auch sonst wurde in Weilheim in den letzten Jahren kräftig in den Hochwasserschutz investiert. Der "Hochwasserschutz Weilheim Süd" umfasst ein ganzes Bündel von Maßnahmen an der Ammer zwischen Oderding und der Kreisstadt – und er ist seit Jahren schon Thema. Weilheim soll dadurch vor einem sogenannten hundertjährlichen Hochwasser (HQ 100) geschützt werden, also einem, wie es – statistisch gesehen – einmal in 100 Jahren vorkommt.