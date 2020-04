"Besser als nichts!" - Würzburger Einzelhandel startet langsam

In Würzburg gibt es bisher keine Schlangen vor den Läden. Nach der Wiedereröffnung der Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern verzeichnen die Einzelhändler bisher nur wenig Nachfrage. "Es ist nicht viel, aber besser als garnichts!", so der Kommentar eines Würzburger Landenbesitzer.

Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus in Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken finden Sie hier.

Lasermessung: Nur ein Viertel der Kundenfrequenz wie "vor Corona"

Die geringe Nachfrage belegt auch die Lasermessung der Kundenfrequenz am Würzburger Oberen Markt: Zwar kamen heute doppelt so viele Menschen in die Würzburger Innenstadt als noch am vergangenen Freitag. Verglichen mit einem regulären Montag vor den Corona-Schließungen, waren es dennoch nur ein Viertel.

Einzelhandelsverband: "Kunden kaufen gezielter"

Die Kundenfrequenz ist verhalten - das bestätigt auch eine Umfrage unter den Geschäftsleuten in Würzburg, die der Einzelhandelsverband gestartet hat. Die Kunden hielten sich auch nicht lange in den Geschäften auf, sondern kauften gezielter. Heute waren vor allem Textilwaren und Elektronikartikel nachgefragt.

Kunden halten Abstand und tragen Mundschutz

Besonders erfreulich sei das Kundenverhalten in Sachen Infektionsschutz, so der Einzelhandelsverband. Demnach halten fast alle Kunden in den Geschäften Abstand und tragen den vorgeschriebenen Mundschutz. Auch die Polizei und das Ordnungsamt in Würzburg melden bislang keine groben Verstöße beim Infektionsschutz.