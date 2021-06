Bespuckt und getreten: Wie die Gewalt in Augsburg eskalierte

Massive Ausschreitungen in Augsburg

In der Nacht zum Sonntag waren in Augsburg Polizisten und Feiernde verletzt worden, als die Beamten nach dem EM-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft über Portugal eine Siegesfeier mit rund 1.400 Menschen in der Innenstadt räumten. Dabei flogen laut Polizei Hunderte Flaschen in Richtung Einsatzkräfte, es kam zu tätlichen Angriffen und Beleidigungen. Rettungseinsätze wurden teilweise verhindert. Die Polizei setzte bei der Räumung Pfefferspray ein. 15 Beamte wurden leicht verletzt. Ermittelt wird wegen Landfriedensbruch.

Die Stadt Augsburg reagiert mit verschärften Verboten und Sicherheitsmaßnahmen auf die Krawalle. Vergleichbare Ausschreitungen habe es bislang in der 300.000-Einwohner-Stadt nicht gegeben, sagte Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). "Wir werden nicht dulden, dass sich so etwas noch einmal wiederholt."

Die Kripo kündigte an, die Gewalttäter schnell identifizieren zu wollen. Dafür werde jede Möglichkeit genutzt, kündigte Augsburgs Polizeipräsident Michael Schwald an. Bei den Ermittlungen gelte eine "Null-Toleranz-Schwelle", sagte er. Die Polizei habe eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet.