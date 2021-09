Besorgte Anrufer: Laute Knallgeräusche bei Altdorf

Noch, so die Polizei, seien keine Einzelheiten bekannt. Die Suche nach der Ursache der lauten Geräusche am Nachmittag in der Nähe von Altdorf bei Nürnberg werde noch gesucht.

Suche nach Ursache

Ohrenzeugen berichteten von drei Knallgeräuschen kurz hintereinander. Laut Polizei sind derzeit Beamte aus Altdorf auf der Suche nach der Ursache für das Knallen. Die Bereitschaftspolizei unterstützt die Suche aus der Luft. Ein Hubschrauber aus Roth ist im Einsatz. Bislang gibt es keine Erkenntnisse.