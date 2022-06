"Besorgniserregend ruhig" - Impfzentren in der Warteschleife

In den Impfzentren in Niederbayern und der Oberpfalz ist die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen. Das zeigt eine stichprobenartige Abfrage bei den Kommunen.

Die Zahl der Impfungen in den Impfzentren sank demnach im Vergleich zum März dieses Jahres teilweise um etwa 80 bis 90 Prozent - zum Beispiel in den Landkreisen Cham und Deggendorf sowie im Impfzentrum Amberg und Sulzbach-Rosenberg. In den Impfzentren in den Kreisen Regen, Tirschenreuth sowie im gemeinsamen Standort der Stadt Straubing und dem Kreis Straubing-Bogen wurden in den vergangenen Monaten ebenfalls erheblich weniger Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht.

"Besorgniserregend ruhig"

In Impfzentren in Niederbayern und der Oberpfalz mussten auch Impfdosen weggeworfen werden.

"Es ist besorgniserregend ruhig. Wir haben mittlerweile unter 100 Impfungen pro Woche in unseren Impfstandorten gemeinsam und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die noch vor Ort sind, haben sehr, sehr wenig zu tun." Sebastian Schaller, Geschäftsführer des BRK-Kreisverbands Amberg-Sulzbach

Der BRK-Kreisverband betreibt das Impfzentrum Amberg und Sulzbach-Rosenberg. Das sei natürlich auch frustrierend für die Mitarbeiter, die alle im November, Dezember eingestellt worden seien, so Schaller. Damals habe eine riesige Menge an Menschen, die eine Auffrischungsimpfung wollte, vor ihnen gestanden, und dementsprechend seien sie jetzt auch wenig zufrieden.

Schwierige Lage der mobilen Impfteams

Bei den mobilen Impfteams in Niederbayern und der Oberpfalz zeigt sich ein gemischtes Bild: Zum Teil sind welche in reduzierter Form unterwegs, zum Teil nur auf Anfrage oder auch gar nicht. Wegen der grundsätzlich geringeren Nachfrage wurde das Personal in den Impfzentren in der Region reduziert.

Im Impfzentrum von Weiden und dem Kreis Neustadt an der Waldnaab sind laut einer Stadtsprecherin derzeit im Vergleich zu Spitzenzeiten gut 60 bis 70 Prozent weniger Mitarbeitende im Einsatz. Im Impfzentrum Amberg und Sulzbach-Rosenberg wurde die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vergangenen Monaten ebenfalls verringert und zum Teil in die Flüchtlingshilfe umverteilt. Anfang Juli sollen die Öffnungszeiten der Impfstandorte in Amberg und Sulzbach-Rosenberg angepasst, das Personal weiter heruntergefahren werden.

Impfkapazität erhöhen - das dauert

Im Herbst rechnet BRK-Kreisgeschäftsführer Schaller wieder mit einer steigenden Impfnachfrage. Die Kapazitäten könnten dann wieder erhöht werden, sagt er: "Also Hochfahren geht in relativ kurzer Zeit, aber relative kurze Zeit bedeutet halt schon zwei bis vier Wochen, bis man wieder eine Impfkapazität von 5.000 bis 8.000 Impfungen in der Woche erreicht hat. Sofort geht es natürlich nicht, weil die Menschen ja trotzdem irgendwo herkommen müssen."

In ein paar Impfzentren in Niederbayern und der Oberpfalz sind laut den Kommunen in den vergangenen beiden Wochen die Impfzahlen wieder leicht nach oben gegangen. Das könnte mit den zuletzt gestiegenen Infektionszahlen zu tun haben.