Besonders hart: Erlanger Wissenschaftler erforschen Perlmutt

Die Grundstoffe von Perlmutt sind schon lange bekannt: Dieser setzt sich aus mikroskopisch kleinen „Ziegelsteinen“ eines Minerals zusammen, das wiederum aus einfachem Kalk besteht. Ein „Mörtel“ hält diese Ziegelsteinchen zusammen. Macht diese Zusammensetzung allein Perlmutt so widerstandsfähig? Das wollten Forscher aus aller Welt herausfinden.

Dem Geheimnis der Härte auf der Spur

Forscher aus den USA, Australien, Frankreich und von der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg wollten herausfinden, was Perlmutt so stabil macht. In einem Experiment übte das Team unter einem Elektronenmikroskop auf die Muschelschalen mit Perlmutt Druck aus und beobachte, was passierte: Die Struktur verformte sich komplexer als gedacht.

Perlmutt-Plättchen verhaken sich

Die Erlanger Forscher fanden heraus, dass sich im Perlmutt das Material Kalk mit organischen Bestandteilen verwebt. Dabei geht es um Ziegelsteinchen, die wiederum aus Plättchen bestehen, die nur wenige hundert Nanometer groß sind. Diese Plättchen sind mit organischem „Mörtel“ gepolstert. Bei Belastung der Muschelschalen wird dieser Mörtel beiseite gequetscht. Die Plättchen verhaken sich so sehr, dass sie gemeinsam die Belastung tragen und nicht zerbrechen.

Erstaunliche Widerstandsfähigkeit

Ist die Belastung vorbei, wird der Druck also weggenommen, springt die Struktur in ihre alte Form zurück. Dabei verliert das Material weder an Festigkeit noch an Elastizität. „Ein Prozess, den wir derzeit genau untersuchen, um die fabelhaften Eigenschaften eines Tages auch synthetisch abbilden zu können“, erklärt Stephan Wolf, Juniorprofessor für Biomimetische Materialen und Prozesse am Lehrstuhl für Glas und Keramik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen hat das internationale Team in dem renommierten Journal „Natur Communications“ veröffentlicht.