Besonderheiten aus Oberbayerns Stimmkreisen

Es war ein langer Wahlabend - und noch immer sind nicht alle oberbayerische Stimmkreise fertig ausgezählt. Doch auch wenn das Ergebnis noch nicht endgültig feststeht: Einige Überraschungen sind schon deutlich geworden. Ein Überblick über die oberbayerischen Stimmkreise, die etwas anders liefen als erwartet.

Erstes Direktmandat für Freie Wähler in Oberbayern

Im Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen gewinnt Roland Weigert von den Freien Wählern das Direktmandat - mit 31,6 Prozent sehr knapp vor Matthias Enghuber (CSU), der auf 30,1 Prozent kommt. Damit holt Weigert, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, das erste und bisher einzige Direktmandat für die Freien Wähler in Oberbayern.

Grüne in München verteidigen Direktmandate - aber nicht alle

Bei der Landtagswahl 2018 konnten die Grünen in Bayern sechs Direktmandate gewinnen - fünf davon in München. Vier dieser Stimmkreise konnten die Grünen voraussichtlich verteidigen: Katharina Schulze, Co-Vorsitzende der Münchner Grünen, in Milbertshofen, ihr Co-Vorsitzender Ludwig Hartmann in München-Mitte und Christian Hierneis in Schwabing haben bereits gewonnen; Demirel Gülseren in Giesing muss noch auf die letzten auszuzählenden Stimmen warten. Benjamin Adjei musste sein Mandat an den CSU-Kandidaten Alexander Dietrich abgeben.

Grüne im Münchner Umland stärker als bayernweit

Auch im Münchner Umland schneiden die Grünen stärker ab als die Partei bayernweit. In den beiden Stimmkreisen des Landkreises München, München Land-Süd und München Land-Nord, gehen zwar beide Direktmandate an die Kandidatinnen und Kandidaten der CSU. Die Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen kommen aber jeweils auf Platz zwei. Und auch mit ihrem Gesamtstimmenergebnis ist die Partei in beiden Stimmkreisen deutlich stärker als bayernweit.

Auch in vielen Landkreisen des "Speckgürtels" zeigt sich dieser Trend. In den Stimmkreisen Starnberg, Landsberg am Lech-Fürstenfeldbruck-West, Fürstenfeldbruck-Ost und Ebersberg stehen sie derzeit jeweils auf Platz zwei mit Werten zwischen 17 und knapp 23 Prozent. Für den Direktkandidaten der Grünen im Stimmkreis Freising reichen18,6 Prozent nur für den dritten Platz. Insgesamt steht die Partei in den genannten Stimmkreisen bei Werten um die 18 Prozent.

Freie Wähler erreichen mancherorts um die 20 Prozent

Bayernweit haben die Freien Wähler gut 15 Prozent der Stimmen erhalten. In einigen Stimmkreisen schneiden sie aber noch deutlich stärker ab. In Erding und Weilheim-Schongau erreichen sie um die 20 Prozent. Ihre Direktkandidaten in beiden Wahlkreisen erreichen ebenfalls knapp 19 beziehungsweise etwas mehr als 20 Prozent - liegen damit aber trotzdem jeweils nur auf Platz 2.

Kurz vor der Wahl gab es Aufregung um Markus Saller, den Direktkandidaten der Freien Wähler für den Stimmkreis Mühldorf. Saller hatte auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) eine Mitteilung mit einer antisemitischen Chiffre gepostet. Saller hat 25,3 Prozent der Erststimmen geholt - und auch er liegt damit hinter dem CSU-Kandidaten auf Platz 2.

Ludwig Spaenle: Kommt er wieder in den Landtag?

München-Schwabing ist der Stimmkreis von Ludwig Spaenle, dem früheren Kultus- und Wissenschaftsminister der CSU. Bei der Landtagswahl 2018 trat er dort gegen den Grünen-Politiker Christian Hierneis an, verlor und flog zunächst aus dem Landtag. Doch im Frühjahr 2020 wurde der Landtagsabgeordnete Otto Lederer zum Landrat des Landkreises Rosenheim gewählt. Lederer schied aus dem Landtag aus - und Spaenle rückte für ihn nach. Derzeit ist er Antisemitismus-Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung. Doch auch bei dieser Wahl gelang es Spaenle nicht, in Schwabing das Direktmandat zu holen. Ob er es über die Liste in den Landtag schafft, steht noch nicht fest.