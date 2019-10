Besonderes Dankeschön: Landkreis Hof komponiert Ehrenamts-Song

Diesen 30.000 Ehrenamtlichen ist also nun ein eigenes Lied gewidmet. In diesem Zusammenhang startet am Mittwoch eine spezielle Aktion: Täglich berichten auf der Internet-Seite und in den sozialen Netzwerken Männer, Frauen und Kinder über ihre unterschiedlichen Einsätze in Sport-Vereinen, sozialen und kulturellen Gruppen.

Uraufführung am Rande der Hofer Filmtage

Am 23. Oktober erlebt der Hofer Ehrenamts-Song dann am Rande der Hofer Filmtage seine Uraufführung – denn der Landkreis hat mit rund 600 Ehrenamtlichen aus 30 Organisationen extra ein Musik-Video gedreht. Und das mit einem ehrgeizigen Ziel: "Wir wollen, dass es der bayerische Ehrenamts-Song wird – und das Lied dann mit einer eigenen Band bayernweit den Song bei Empfängen und offiziellen Anlässen vorstellen", so Initiator Heiner Wolf vom Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (KoBE) des Landkreises Hof.

Mehr Menschen für Ehrenamt begeistern

Für den Hofer Landrat Oliver Bär ist es eine Würdigung der engagierten Arbeit – zusätzlich zu den Ehrenamts-Karten, die bayernweit verteilt werden: "Ich wünsche mir, dass möglichst viele diesen Song hören und spüren, welche Leidenschaft im Ehrenamt steckt – und vielleicht lassen sich so noch mehr fürs Ehrenamt begeistern – oder dafür, einem Ehrenamtlichen auch mal selbst Danke zu sagen." Ehrenamtliche wie zum Beispiel Silvia Mailänder, die Jugendleiterin der Kreiswasserwacht Hof, freuen sich über dieses ganz spezielle Lied samt Video: "Es ist eine gute Aktion – damit mehr Menschen sehen, was es heißt, in einem Verein aktiv zu sein."