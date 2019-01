Besonderer Gast: Fuchs kommt täglich zum Wirt am Brotjacklriegel

Ingo Müller ist seit mehr als sieben Jahren Wirt im Turmstüberl. Das Stüberl ist nicht groß, drei Tische stehen drin, aus einem kleinen Gasofen strömt Wärme ins Innere und aus der restaurierten Jukebox summt Musik. Viele der Gäste kommen regelmäßig hierher. Auch dieser neue, ganz besondere Gast mit rotem, buschigem Schwanz und ganz neugierigen schwarzen Augen - ein Fuchs.

"Normal kommt er jeden Tag, so 17, 18 Uhr ist seine Zeit, aber da ist er eigentlich jeden Tag. Und ist vor allen Dingen ein ganz netter Kerl!" Ingo Müller, Turmwirt

Und wenn er auftaucht, ist der Turmwirt bestens vorbereitet. Ingo Müller weiß ganz genau, was sein Gast am liebsten mag: "Eigentlich alles! Aber Wiener insbesondere. Und wenn es sein muss, packt er auch acht Stück! Also kein Problem. Er ist gern gesehen, kommt regelmäßig, seit September ist er da und hat sich zum Stammgast entwickelt."

Facebook-Video macht Fuchs und Wirt berühmt

Viele Gäste fragen mittlerweile nach ihm - über Facebook hat sich nämlich ein Video des wilden Gasts am Brotjackelriegel verbreitet. Auf dem Video sieht man Ingo Müller mit einer Wiener Wurst in der Hand die Treppe vor dem Turmstüberl runtergehen. Und dann sieht man ihn, den wilden Gast! Es ist ein junger, wunderschöner Fuchs mit anz neugierigen schwarzen Augen! Erst zögert er noch ein wenig, aber dann marschiert er schnurstracks auf Ingo Müller zu und zack, schnappt er sich die Wiener Wurst aus dessen Hand und läuft damit davon! Kaum zu glauben! Knapp 11.000 Aufrufe hat das Video schon bei Facebook erzielt.

September, als alles anfing

Los ging das Ganze Ende September. Da kam das Wildtier das erste Mal bei Turmwirt Ingo Müller vorbei.

"Ich saß draußen auf der Terrasse und habe nach Feierabend noch einen Kaffee getrunken. Und dann dachte ich, hey, da ist doch plötzlich einer vorbei gelaufen?! Und tatsächlich ist er da ganz ruhig vorbeimarschiert. Und dann kam er jeden Tag und dann hab ich geschaut, ob er was zu Essen mag. Und so hat sich das entwickelt. Und seither gehört er seit drei Monaten zum festen Inventar." Ingo Müller, Turmwirt

Kontakt zwischen Mensch und Fuchs als Ausnahmefall

Ein Jäger, der als Gast da war, konnte ihn sich schon mal näher anschauen: Der etwa einjährige Fuchs ist gesund - so sein Eindruck. Deutschland ist schon seit 2008 frei von Tollwut. Trotzdem ist solch ein enger Kontakt zwischen Mensch und Wildtier natürlich nicht der Normalfall. Angelockt wurde er wahrscheinlich durch liegengebliebene Essenreste rundum den Aussichtsturm.

Turmwirt Ingo Müller ist er jedenfalls ans Herz gewachsen. Und wer weiß, vielleicht werden es ja schon bald noch mehr…? "Ich kann jetzt nur hoffen, dass es ein Weibchen ist, damit wir im Frühjahr ein paar Junge bekommen. Das wäre eine Sache!"