Besondere Berufung: inoffizieller Zirkusberater in Schweinfurt

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause gibt es wieder einen Weihnachtszirkus in Schweinfurt. Fast zwei Dutzend Artisten und verschiedene Tierdressuren treten in einem mehr als zweistündigen Programm auf. Dies ist bereits die 16. Auflage dieser Veranstaltung. Der Weihnachtszirkus gastiert noch bis 8. Januar 2023 auf dem Volksfestplatz in Schweinfurt. Dass das überhaupt möglich wurde, hat der Schweinfurter Manfred Geiling in die Wege geleitet.

Geiling liebt die Zirkusluft

"Schon als Kind war ich zirkusbegeistert", blickt der 52-Jährige zurück und verrät: "Wenn ein Zirkus in der Stadt war, hat es mich immer dorthin gezogen." Daraus entwickelte sich eine Leidenschaft: Geiling knüpfte Kontakte zu Unternehmern und Artisten. Mit der Zeit sind daraus Freundschaften zu den Zirkusleuten entstanden. "Und jetzt bin ich selbst ein Teil davon, mit Herz und Seele", sagt Manfred Geiling, sichtbar stolz.

Vater des Schweinfurter Weihnachtszirkus

Auf Bitte der Stadtverwaltung holte er vor fast 20 Jahren den ersten Weihnachtszirkus nach Schweinfurt – obwohl Geiling mit dem Zirkusgeschäft normalerweise überhaupt nichts zu tun hat. Er ist Gastronom, und das schon seit 30 Jahren. Manfred Geiling verkauft Pizza und andere italienische Speisen in einem Einkaufszentrum. Seine freie Zeit opfert er jedoch – ehrenamtlich – für den Zirkus. "Ich ziehe für mich keinerlei Nutzen daraus", bekräftigt der Schweinfurter, "ich mache es einfach gerne, ich mache es für meine Heimatstadt, ich mache es für den Zirkus." Jegliches Geschäftsinteresse weist er von sich. "Ich will einfach nur, dass alle am Ende glücklich und zufrieden sind – und das sind wir."

Zirkus-Direktor schätzt Unterstützer aus Schweinfurt

Regelmäßig ist Manfred Geiling in diesen Tagen im Wohnwagen von Zirkuschef Angelo Frank zu Gast. Frank führt den Zirkus in achter Generation, für ihn und seinen Betrieb ist der Schweinfurter in vielerlei Hinsicht eine wichtige Stütze. "Manni ist nicht nur als Macher des Schweinfurter Weihnachtszirkus für mich wichtig, sondern auch als Mensch", betont Frank, "er ist ein sehr guter und langjähriger Freund, auf den ich mich immer hundertprozentig verlassen kann." Wenn er irgendetwas benötige, könne er stets Geiling anrufen und um Hilfe bitten. Und der Schweinfurter eile ihm unverzüglich zu Hilfe. Gemeinsam stellen sie das Programm zusammen und sorgen für den Aufbau. Wichtig auch: "Er hat immer die passende Idee, die mir manchmal fehlt", gibt der Zirkuschef unumwunden zu.

Zirkus durch Corona arg gebeutelt

Der Weihnachtszirkus in Schweinfurt firmiert während des Jahres unter den Namen "Circus Europa". Und er hat schwere Zeiten hinter sich. "Wir standen ganz kurz vor dem Aus", berichtet Angelo Frank. Zwar erhielt sein Unternehmen in der Corona-Pandemie eine staatliche Förderung in Höhe von 9.000 Euro. "Doch weit kommt ein Zirkus damit nicht", urteilt Frank. Zumal der Betrag nach seinen Angaben komplett zurückgezahlt werden muss. Daher machte Angelo Frank eigenen Angaben zufolge Schulden.

Verschlanken, um zu überleben

Außerdem trennte sich Frank von allem, worauf sein Unternehmen verzichten konnte: Er verkleinerte seinen Fuhrpark, verkaufte mehrere Lkw und Geräte. Zudem gab er viele Tiere ab. Pferde, Rinder, Zebras und Dromedare kamen in einen Tierpark. "Wir erhielten dafür kein Geld, sparten aber Kosten", so Frank, "und wir wussten, dass sie dort gut aufgehoben sind." Mit seinem Betrieb trat er sogar aus dem "Verband deutscher Circus-Unternehmen" aus, einem Dachverband von großen und kleinen Zirkussen. "Dessen Arbeit ist gut und wichtig", bekräftigt Frank, "aber wir konnten uns die Mitgliedsbeiträge einfach nicht mehr leisten." Frank schätzt, dass jeder dritte Zirkus in Deutschland die Pandemie nicht überlebt hat und seine Arbeit aufgeben musste. "Vor allem natürlich die kleineren Unternehmen."