Besitzer und Verkäufer von Hanfläden in München angeklagt

CBD-Produkte boomen seit Jahren. Egal ob als Gummibärchen, Tee oder Öl. CBD ist ein Bestandteil der weiblichen Cannabispflanze und soll einige positive Eigenschaften besitzen, zum Beispiel beim Einschlafen helfen und Schmerzen lindern. CBD ist die Kurzform von Cannabinol und im Gegensatz zum psychoaktiven Tetrahydrocannabinol (THC) nicht berauschend.

Doch die Staatsanwaltschaft hat nun mehrere Betreiber von Hanfläden in und um München angeklagt, die CBD-Produkte verkaufen. Insgesamt handle es sich dabei um Betreiber und auch Verkäufer von fünf Läden, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I.

Staatsanwaltschaft: Abgabe von Produkten mit THC strafbar

Auf zahlreichen Internetseiten werben Hanf-Läden damit, dass CBD-Produkte in Deutschland legal erworben werden können, solange der THC-Gehalt 0,2 Prozent nicht übersteigt.

Die Staatsanwaltschaft München ist anderer Meinung: Jedes Produkt mit THC-Gehalt sei bei Abgabe an den Endverbraucher strafbar. Zwar dürfen die Produkte einen sehr geringen Anteil THC enthalten, sie können aber nur an gewerbliche oder wissenschaftliche Käufer abgegeben werden. Dagegen haben die durchsuchten Shops nach Auffassung der Behörden verstoßen. Neben Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz kommen auch Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz als Straftatbestände infrage.

Kiloweise Hanf-Produkte beschlagnahmt

Insgesamt 180 Polizisten hatten im vergangenen Jahr acht Läden und Wohnungen durchsucht. Beschlagnahmt wurden 370 Kilo Hanftee, 530 Gramm CBD-Haschisch und 60 Kilo CBD-Blüten - außerdem 44.000 Euro Bargeld und zwei geladene Schusswaffen.

Ähnlichen Razzien fanden bereits in anderen Bundesländern statt. Auch gegen den Besitzer eines Hanfladens in Baden-Württemberg lief eine Anklage. In diesem Fall wurde von einem Gutachter festgestellt, dass die Produkte auch in großen Mengen keine berauschende Wirkung hatten.